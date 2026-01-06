Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Крилото на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл получи подкрепата на три германски легенди, след като предизвика буря от коментари с разкриването на мечтата си един ден да играе за Реал Мадрид.

Изгряващата звезда на Байерн призна, че мечтае за Реал Мадрид

17-годишният Карл, който едва този сезон проби в първия отбор на Байерн, подхрани емоциите на феновете в неделя, когато разказа за целта в кариерата си. „Разбира се, Байерн е много голям клуб. Мечта е да играеш в него, но един ден определено искам да отида в Реал Мадрид“, бяха думите на германеца, казани с усмивка.

🚨😳 Lennart Karl has now deactivated his Instagram comments after fans attacked him for saying his dream club is Real Madrid. pic.twitter.com/sDOelvEoi5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 5, 2026

Бившата звезда на Байерн и националния отбор на Германия Лотар Матеус защити тийнейджъра в рубриката си за телевизионния оператор Sky Sports. „Мисля, че е добре, когато някой вече има самочувствие на 17 години. Поставянето на цели няма нищо общо с арогантността. Смятам го за честно, а не арогантно или самонадеяно“, каза той.

🚨 Lennart Karl: “Playing for Bayern is a dream.



But at some point, I definitely want to play for Real Madrid.” pic.twitter.com/TXS8LhD0Er — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 4, 2026

Гюнтер Нетцер, който игра за Реал Мадрид през 70-те години на миналия век, заяви пред вестник Bild: „Той не говореше за бърз ход, а за мечта. Мисля, че да имаш Реал като цел е напълно нормално за млад футболист.“ Бившият плеймейкър на мадридчани Бернд Шустер се съгласи с подобна теза. „Мисля, че е страхотно, че Ленарт Карл се изрази това толкова ясно. Трябва да следваш мечтите си - дори като футболист. Това е добър знак, защото показва, че искаш да стигнеш до върха“, заяви Шустер.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lennart Karl scored for Bayern Munich today in a friendly and hit Cristiano Ronaldo's 'Calma, Calma!' celebration. pic.twitter.com/ftXxDzWUcC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 6, 2026

Карл е записал шест гола и две асистенции в 22 официални мача досега през настоящия сезон. Договорът му с Байерн е до 2028-а, но според Sky Sports той автоматично се удължава с една година на 18-ия рожден ден на футболиста на 22 февруари - до 2029-а.

