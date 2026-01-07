Ленарт Карл се извинил на шефовете на Байерн за думите си относно Реал Мадрид

Тийнейджърът Ленарт Карл се извинил на шефовете на Байерн (Мюнхен) за изявлението си, че би искал един ден да играе за Реал Мадрид и ще си вземе поука от това, заяви членът на Борда по спортните въпроси Макс Еберл. Младият талант предизвика вълнение сред феновете на германския шампион, когато каза в неделя по време на посещение във фен клуб, че испанският гранд за него е „клуб на мечтите“ и че би искал един ден да играе за тима. Той е имал пробен период при “лос бланкос” като юноша.

„Мисля, че на 17-годишен футболист е позволено да прави грешки и да казва неща, които по-късно осъзнава, че е можел да каже различно. Той е адски добър на терена. И всичко останало ще научи с годините“, заяви Еберл след победата на Байерн с 5:0 в приятелския мач срещу РБ Залцбург във вторник. Той добави, че е „напълно спокоен“ относно въпроса, който според него е възникнал, защото Карл сега се възприема по различен начин, отколкото в миналото. „Той вече не е Лени, 17-годишният, когото никой не познава. Той е Ленарт Карл и сега цяла Германия знае какво може да направи и кой е“, коментира ръководителят.

Атакуващият халф се изкачи от Академията на Байерн до първия отбор този сезон с договор до 2028-а, като отбеляза 6 гола и направи 2 асистенции в 22 официални мача. Той също така отбеляза две попадения и направи асистенция при победата на Байерн с 5:0 в Залцбург и се счита за кандидат за място в представителния тим на Германия за Световното първенство през лятото.

Еберл разкри, че Карл е отишъл при шефовете на клуба на следващия ден след изявлението си „Той заяви: „Мисля, че казах нещо, което не беше много подходящо, нещо, което може да бъде погрешно тълкувано”. Ленарт показва всичко на терена. Чувства се много комфортно в Байерн. Знае какво има тук. Той ни го подчерта още веднъж. И това е, което има значение“, завърши клубният шеф.

