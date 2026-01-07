Байерн и Упамекано са се разбрали за най-важното

Защитникът Дайо Упамекано е близо до подновяване на договора си с Байерн (Мюнхен) след края на сезона, съобщава вестник "Билд" в сряда. Двете страни трябва да обсъдят само "финалните детайли", като вече има постигнато споразумение по най-важните въпроси, включително и клауза за освобождаване.

27-годишният Упамекано ще печели повече по новия си контракт. Френският национал премина в Байерн от РБ Лайпциг през 2021 година за 42,5 милиона евро.

"Няма натиск върху мен, надявам се съвсем скоро да има решение. Не съществуват крайни срокове. Щастлив съм, че играя в толкова голям клуб", заяви Упамекано.

Треньорът на германския шампион Венсан Компани се надява Упамекано да остане при "червените", които водят в класирането в Първа Бундеслига.