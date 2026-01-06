Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) показа отлична форма след празниците и разби РБ Залцбург с 5:0 в контрола като гост. Това е и единствената проверка на германците преди подновяване на сезона в Бундеслигата в края на седмицата.

Двата тима често играят такъв спаринг в началото на януари, като преди година баварците бяха още по-категорични - 6:0.

Очаквано наставникът на Байерн Венсан Компани заложи на два различни състава през полувремената. 11-те от първата част вкараха само един гол, при това в последните секунди чрез Хироки Ито.

Itō's 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗚𝗢𝗔𝗟 of the 25/26 season! 😎 pic.twitter.com/NabCYpsnyc — FC Bayern (@FCBayernEN) January 6, 2026

След почивката паднаха още четири попадения в мрежата на австрийците. И този път с гения си блесна 17-годишният Ленарт Карл, който се разписа на два пъти - в 71-вата и 87-ата.

Lennart Karl scores - and hits the "Calma, calma" celebration#RBSFCB pic.twitter.com/lyaTrIpZtA — Victor Catalina (@vcatalina96) January 6, 2026

Между тези голове точен беше 18-годишният перуанец Фелипе Чавес (75’), а в добавеното време с попадение се отчете и Том Бишоф.

В неделя (11 януари) Байерн приема Волфсбург в мач от 16-ия кръг на германския шампионат.