Байерн предлага нов договор на младата си звезда

  • 8 яну 2026 | 04:18
  • 200
  • 0
Ръководството на Байерн (Мюнхен) има за цел да удължи договора на талантливия халф Ленарт Карл до лятото на 2031 година, съобщи журналистът Флориан Платенберг. Според него, настоящият контракт на 17-годишния Карл автоматично ще бъде преобразуван в професионален.

Клубът се стреми да увеличи значително заплатата на играча. Отбелязва се, че в момента той получава между 1 и 2 млн. евро годишно, а след подновяването на споразумението възнаграждението му може да нарасне до 5-7 млн. евро.

Наскоро Ленарт Карл заяви, че Реал Мадрид е клубът на неговите мечти, с което си навлече гнева на немалко фенове, но някои от клубните легенди го защитиха.

През настоящия сезон Карл направи своя дебют за първия отбор на Байерн. В общо 21 мача във всички турнири за клуба той отбеляза шест гола и направи две асистенции. Текущият му договор е валиден до лятото на 2026 година.

Снимки: Imago

