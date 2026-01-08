Байерн предлага нов договор на младата си звезда

Ръководството на Байерн (Мюнхен) има за цел да удължи договора на талантливия халф Ленарт Карл до лятото на 2031 година, съобщи журналистът Флориан Платенберг. Според него, настоящият контракт на 17-годишния Карл автоматично ще бъде преобразуван в професионален.
Клубът се стреми да увеличи значително заплатата на играча. Отбелязва се, че в момента той получава между 1 и 2 млн. евро годишно, а след подновяването на споразумението възнаграждението му може да нарасне до 5-7 млн. евро.
Наскоро Ленарт Карл заяви, че Реал Мадрид е клубът на неговите мечти, с което си навлече гнева на немалко фенове, но някои от клубните легенди го защитиха.
През настоящия сезон Карл направи своя дебют за първия отбор на Байерн. В общо 21 мача във всички турнири за клуба той отбеляза шест гола и направи две асистенции. Текущият му договор е валиден до лятото на 2026 година.
Снимки: Imago