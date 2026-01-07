Дарън Флетчър се е свързал със сър Алекс Фъргюсън, за да поиска благословията му

Дарън Флетчър заяви, че се е свързал с легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън, за да поиска благословията му, преди да поеме временния пост в клуба след уволнението на Рубен Аморим в понеделник. 41-годишният шотландец ще бъде начело на тима днес за гостуването на Бърнли в Премиър лийг и може да остане и за мача от третия кръг за ФА Къп срещу Брайтън в неделя.

„Не обичам да вземам важни решения, без да говоря със сър Алекс. Имам наистина добри отношения със сър Алекс, така че исках първо да говоря с него и в крайна сметка да получа неговото одобрение, за да бъда напълно честен. Мисля, че той заслужава това уважение. Исках да го обсъдя с него и той беше на моето мнение", коментира той на пресконференцията си преди мача.

Darren Fletcher says he got Sir Alex Ferguson’s blessing before taking interim charge at Man Utd ❤️ pic.twitter.com/fJ2oHlrx6D — Match of the Day (@BBCMOTD) January 6, 2026

Флетчър записа 342 двубоя във всички турнири за клуба, повечето от които под ръководството на Фъргюсън. Досега той беше и треньор на състава на "червените дяволи" до 18 години. „Когато си служител на клуба, твоята работа е да даваш най-доброто от себе си за Манчестър Юнайтед. Това е нещо, с което се опитвам да живея и вярвам всеки ден, така че за мен беше страхотно той да го каже“, допълни някогашният полузащитник.

Дарън Флетчър: Още не осъзнавам напълно какво се случи

Флетчър е 11-ият мениджър на Юнайтед, временен или постоянен, откакто Фъргюсън, най-успешният треньор на клуба с 13 титли от Висшата лига и два трофея от Шампионската лига, се оттегли през 2013 година. Отборът в момента е шести в класирането на английския елит с 31 точки от 20 срещи.

