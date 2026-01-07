Популярни
Дарън Флетчър се е свързал със сър Алекс Фъргюсън, за да поиска благословията му

  • 7 яну 2026 | 09:45
  • 783
  • 0

Дарън Флетчър заяви, че се е свързал с легендарния мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън, за да поиска благословията му, преди да поеме временния пост в клуба след уволнението на Рубен Аморим в понеделник. 41-годишният шотландец ще бъде начело на тима днес за гостуването на Бърнли в Премиър лийг и може да остане и за мача от третия кръг за ФА Къп срещу Брайтън в неделя.

„Не обичам да вземам важни решения, без да говоря със сър Алекс. Имам наистина добри отношения със сър Алекс, така че исках първо да говоря с него и в крайна сметка да получа неговото одобрение, за да бъда напълно честен. Мисля, че той заслужава това уважение. Исках да го обсъдя с него и той беше на моето мнение", коментира той на пресконференцията си преди мача.

Флетчър записа 342 двубоя във всички турнири за клуба, повечето от които под ръководството на Фъргюсън. Досега той беше и треньор на състава на "червените дяволи" до 18 години. „Когато си служител на клуба, твоята работа е да даваш най-доброто от себе си за Манчестър Юнайтед. Това е нещо, с което се опитвам да живея и вярвам всеки ден, така че за мен беше страхотно той да го каже“, допълни някогашният полузащитник.

Флетчър е 11-ият мениджър на Юнайтед, временен или постоянен, откакто Фъргюсън, най-успешният треньор на клуба с 13 титли от Висшата лига и два трофея от Шампионската лига, се оттегли през 2013 година. Отборът в момента е шести в класирането на английския елит с 31 точки от 20 срещи.

Снимки: Gettyimages

