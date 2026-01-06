Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Солскяер е готов да се върне в Манчестър Юнайтед дори за шест месеца

Солскяер е готов да се върне в Манчестър Юнайтед дори за шест месеца

  • 6 яну 2026 | 11:55
  • 1393
  • 0

Оле Гунар Солскяер е готов да се завърне като мениджър на Манчестър Юнайтед дори с краткосрочен договор. В клуба все повече мислят за вариант да назначат временен мениджър, който да довърши сезона, след което да намерят най-правилното постоянно решение. За момента е ясно само, че Дарън Флетчър ще води тима в следващите два мача, но вчера имаше хипотези, че шотландецът може да остане и до лятото.

Солскяер бе начало на бившия си клуб между 2018-а и 2021-ва година. Първоначално той пак бе назначен временно след уволнението на Жозе Моуроньо през декември. Тогава норвежецът започна с осем поредни победи във всички турнири и в края на март 2019-а подписа тригодишен договор. Според Фабрицио Романо сега той е готов да се завърне на “Олд Трафорд” дори само до лятото, като ръководството на “червените дяволи” е наясно с това.

За последно Солскяер водеше турския гранд Бешикташ, където изкара малко повече от осем месеца.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

  • 6 яну 2026 | 07:33
  • 925
  • 1
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 4451
  • 2
Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

  • 6 яну 2026 | 06:27
  • 1315
  • 0
Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

  • 6 яну 2026 | 06:04
  • 2548
  • 1
Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

  • 6 яну 2026 | 05:28
  • 12814
  • 7
Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

  • 6 яну 2026 | 04:59
  • 6109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13451
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3285
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10746
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 362
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5258
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8280
  • 5