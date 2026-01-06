Солскяер е готов да се върне в Манчестър Юнайтед дори за шест месеца

Оле Гунар Солскяер е готов да се завърне като мениджър на Манчестър Юнайтед дори с краткосрочен договор. В клуба все повече мислят за вариант да назначат временен мениджър, който да довърши сезона, след което да намерят най-правилното постоянно решение. За момента е ясно само, че Дарън Флетчър ще води тима в следващите два мача, но вчера имаше хипотези, че шотландецът може да остане и до лятото.

Солскяер бе начало на бившия си клуб между 2018-а и 2021-ва година. Първоначално той пак бе назначен временно след уволнението на Жозе Моуроньо през декември. Тогава норвежецът започна с осем поредни победи във всички турнири и в края на март 2019-а подписа тригодишен договор. Според Фабрицио Романо сега той е готов да се завърне на “Олд Трафорд” дори само до лятото, като ръководството на “червените дяволи” е наясно с това.

За последно Солскяер водеше турския гранд Бешикташ, където изкара малко повече от осем месеца.

