Ще тръгне ли Манчестър Юнайтед нагоре след раздялата с Аморим?

Бърнли посреща Манчестър Юнайтед на стадион "Търф Моор" в мач от 21-вия кръг на Премиър лийг. Двубоят е с начален час 22:15 часа и ще бъде ръководен от главния съдия Стюарт Атуел. Това ще е първа среща за "червените дяволи" след уволнението на мениджъра Рубен Аморим.

Бърнли се намира в изключително тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-о място в класирането с едва 12 точки от 20 изиграни мача. Отборът е отбелязал 20 гола и е допуснал 39. Тимът на Скот Паркър се нуждае спешно от точки, за да намали разликата до спасителната зона.



Манчестър Юнайтед е на 6-а позиция с 31 точки. "Червените дяволи" се борят за топ 4, но са непостоянни в изявите си и през целия сезон не успяват да влязат в серия от добри резултати, които да ги доближат до лидерите.

Бърнли преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Домакините записаха две равенства и три загуби, като последните им два мача завършиха с поражения срещу Брайтън (0:2) и Нюкасъл (1:3). Преди това съставът завърши наравно с Евертън (0:0) и Борнемут (1:1), а загуби от Фулъм (2:3).



Манчестър Юнайтед показва непостоянна форма с една победа, три равенства и едно поражение в последните пет мача. "Червените дяволи" завършиха наравно с Лийдс (1:1) и с Уулвърхамптън (1:1), преди това победиха Нюкасъл (1:0), загубиха от Астън Вила (1:2) и направиха зрелищно равенство с Борнемут (4:4).

Бърнли е сериозно затруднен от контузии, като седем ключови играчи са извън строя, включително защитниците Конър Робъртс и Джо Уоръл, както и халфовете Джош Кълън и Зайън Флеминг. Особено тежка е загубата на нападателя Зеки Амдуни. Под въпрос за мача остават Лайл Фостър и полузащитникът Ханибал Межбри. Треньорът Скот Паркър ще трябва да разчита на импровизирана защитна линия, което е сериозен проблем предвид атакуващия потенциал на съперника.



Манчестър Юнайтед също има своите кадрови проблеми, като Брайън Мбемо, Нусаир Мазрауи и Амад Диало.Аут за срещата са още Хари Магуайър и Матайс де Лихт. Временният мениджър Дарън Флетчър ще разчита на капитана Бруно Фернандеш, който е възстановен, както и на Бенямин Шешко, който ще води атаката на "червените дяволи".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 30 август 2025 г. в мач от Премиър лийг, като Манчестър Юнайтед победи с 3:2 на "Олд Трафорд". Преди това, през април 2024 г., двубоят между съперниците завърши наравно 1:1, отново на стадиона на "червените дяволи".



Последната среща на "Търф Моор" беше през септември 2023 г., когато Манчестър Юнайтед спечели с минималното 1:0. Историята показва, че "червените дяволи" имат предимство в директните сблъсъци, като от последните пет мача са спечелили три и два са завършили наравно.

Снимки: Gettyimages