Дарън Флетчър: Още не осъзнавам напълно какво се случи

Бившият халф на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър коментира назначението си за временно изпълняващ длъжността мениджър на „червените дяволи“ за предстоящия мач срещу Бърнли от 21-вия кръг на Премиър лийг.

„Невероятна чест е да имам възможността да водя отбора. Това надхвърля дори и най-смелите ми мечти. Нещо, с което наистина много се гордея. Това не се случи при обстоятелствата, които очаквах, така че очевидно все още не мога да го осъзная напълно“, заяви Флетчър.

💬 "It's an amazing honour. I've got a job to do and I've got to lead the team tomorrow."



Watch part one of Darren Fletcher's first press conference on YouTube now 👇 — Manchester United (@ManUtd) January 6, 2026

„Трябва да мисля за това, че имам работа за вършене“, добави той по време на пресконференция, откъс от която беше публикуван от пресслужбата на Манчестър Юнайтед в социалната мрежа "X".

Клубът от "Олд Трафорд" уволни Рубен Аморим след серия от неубедителни резултати. В класирането Юнайтед заема 6-о място с 31 точки, колкото има и петият Челси.