  Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  Нюкасъл осъди расистките обиди към Уилок

Нюкасъл осъди расистките обиди към Уилок

  • 5 яну 2026 | 23:30
  • 371
  • 0
Нюкасъл осъди расистките обиди към Уилок

От Нюкасъл Юнайтед осъдиха расистките обиди и "притеснителните" заплахи за насилие към футболиста на тима Джо Уилок в социалните медии, предаде ДПА.

От клуба от Висшата лига призоваха и собствениците на Инстаграм от "Мета" да съобщят бързо на полицията и да "идентифицират бързо нарушителите".

Уилок е отговорил на обидните съобщения към него и семейството му, които е получил, след като се появи на терена като резерва в края на мача при успеха над Кристъл Палас с 2:0. Той показа скрийншот на това, което е получил, и написа: "Моля се ти и семейството ти да откриете Бог. И нека той има милост към теб".

"След победата ни срещу Кристъл Палас Джо е получил няколко директни съобщения в Инстаграм, които включват расистки обиди и притеснителни заплахи за насилие към него и семейството му. За съжаление, Джо се е сблъсквал с това и преди. Всеки път го подкрепяме и това ще бъде нашият приоритет. Съобщихме за това на полицията и ще подкрепим разследването, за да идентифицираме виновните и да им потърсим сметка. Твърдо сме зад Джо и зад всеки, който получава такива заплахи", написаха то Нюкасъл.

Снимки: Gettyimages

