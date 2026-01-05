Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Карагър: Аморим няма компетенцията да бъде треньор във Висшата лига

  • 5 яну 2026 | 11:39
  • 547
  • 0
Последните думи на Рубен Аморим след равенството на Манчестър Юнайтед с Лийдс (1:1) ще продължат да предизвикват дискусии през следващите дни. Към момента те вече породиха критики от бивши играчи от английската лига, като Джейми Карагър.

Легендата на Ливърпул смята, че мениджърът не е в позиция да насочва вниманието към тези, които са взели решението да го доведат на „Олд Трафорд“, след като португалецът заяви, че е дошъл в Манчестър, за да бъде мениджър, а не треньор на Юнайтед.

„Може да е само едно от две неща – или става въпрос за януарския трансферен прозорец и усещането, че не е подкрепен, или хората над него поставят под въпрос факта, че в момента той постоянно сменя системите“, заяви той пред Sky Sports.

„Изглеждаше, че напредва, когато премина към схема с четирима в защита, след което отново игра с петима отзад срещу Уулвс и направи, вероятно, едно от най-лошите представяния за сезона за един отбор“, продължи той, добавяйки: „Без значение какво е, не мисля, че е в позиция да поставя под въпрос хората, които са го избрали.“

„Не е достатъчно добър. Не е достатъчно добър, за да бъде мениджър на Манчестър Юнайтед. Едва ли има компетенциите да бъде треньор във Висшата лига в момента“, смята той.

„Това не е неуважение към Аморим. Той е там от 12 месеца и мисля, че повечето мениджъри във Висшата лига, които тренират клубове от различни части на таблицата, биха погледнали Юнайтед и биха си помислили: „Аз бих спечелил повече точки от това“, отбеляза той.

И заключи: „Това е човек, който в един момент каза, че това е вероятно най-лошият отбор в историята на Манчестър Юнайтед. Той го тренира.“

