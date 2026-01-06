ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА осъществи още един входящ трансфер с привличането на крилото Лео Перейра. За сделката обявиха от клуба на бразилеца – Клуб Бразил, който се сбогува с левия флангови футболист, който ще се превърне в третото ново попълнение на ЦСКА тази зима след Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

По-рано през деня 25-годишният футболист се сбогува с CRB и сега остава само да бъде представен официално с фланелката на ЦСКА.

CRB negocia atacante Léo Pereira com o CSKA Sofia, da Bulgária



O Clube de Regatas Brasil informa que o atacante Léo Pereira, de 25 anos, foi negociado em definitivo com o CSKA Sofia, da Bulgária.



O atleta estava emprestado ao Sport, onde disputou a Série A do Campeonato… pic.twitter.com/TncY1gsu27 — CRB (@CRBoficial) January 5, 2026

Носейки фланелката на CRB, Лео Перейра стана двукратен шампион на щата Алагоас през 2024 и 2025 г., освен това изигра 92 официални мача за Гало де Кампина, оставяйки своя отпечатък в историята на най-големия клуб в Алагоас.

“CRB благодари на спортиста за неговия професионализъм, всеотдайност и услуги, предоставени по време на престоя му в клуба, и му желае успех в продължаването на международната му футболна кариера”, пожелаха от бразилския клуб на Лео Перейра, който преминава в ЦСКА.