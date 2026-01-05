Спряган за ЦСКА се сбогува с клуба си

Спряганият за нов футболист на ЦСКА Лео Перейра се сбогува с досегашния си клуб Регатас. Бразилското ляво крило публикува видео от престоя си в отбора от Масейо.

"Днес приключвам цикъла си в КРБ (б.а. - пълното име клуба е Clube de Regatas Brasil). Клуб, който отвори вратите и ми даде възможности. Винаги съм се стремил да работя, с много отдаденост и пот, за да почета цветовете на клуба. Бях много щастлив на всяко постижение и бих искал само да благодаря на всички служители, мениджъри и играчи, които бяха част от престоя ми в КРБ. Благодаря и на феновете, които винаги са ни подкрепяли стадион "Крал Пеле" и са зад нас. Много благодаря за всичко", написа Лео Перейра. В следващите дни ще стане ясно дали 25-годишният флангови играч ще се присъедини към "армейците".