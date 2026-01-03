ЦСКА чака нов бразилец на първата тренировка

Бразилецът Лео Перейра е очакван на първата тренировка на ЦСКА за новата година, която ще се проведе на 5 януари, понеделник, на базата в Панчарево, твърди "Тема спорт". Очакваше се 25-годишният флангови футболист да бъде представен от "армейците" в първите дни от новата година, след като договорът му за наем със Спорт Ресифе изтече на 31 декември. Това обаче не се случи. Въпреки това Перейра продължава да се счита за сигурно попълнение на ЦСКА и трансферът може да бъде обявен всеки момент.

ЦСКА ще плати 800 000 евро за правата на крилото, като те ще бъдат поделени между клуба, който досега държеше правата му – КР Брасил, както и Атлетико Гоянензе, запазил 50% от негова бъдеща продажба. Договорът на Лео с "червените" ще бъде за три години и половина, до лятото на 2029 година. През есента той защитаваше цветовете на Спорт Ресифе, като записа 16 мача с 3 гола и 1 асистенция в бразилската Серия А.

На линия за старта на подготовката на ЦСКА ще бъдат представените до момента две зимни попълнения – крилото Алехандро Пиедраита и халфът Макс Ебонг.