  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 10308
  • 6
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

По всичко изглежда, че съвсем скоро ЦСКА ще привлече първото си българско попълнение през зимата. Става въпрос за левия бек на Ботев (Пловдив) Андрей Йорданов.

24-годишният футболист пропусна днешната първа тренировка на “канарчетата” и не е изключено да се появи утре на базата на “червените” в “Панчарево”.

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Ако трансферът се официализира, това ще е втори престой на Йорданов на “Армията”. Той е юноша на ЦСКА и има един мач за “червените” през далечната 2019 година.

През 2024 г. пък бранителят попадна в разширения състав на България под ръководството на Илиан Илиев.

