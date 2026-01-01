ЦСКА обеща на феновете силен отбор

От ЦСКА излязоха с новогодишно послание към своите привърженици, което беше публикувано на официалния сайт на клуба от Борисовата градина.

"Армейци, Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде.Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач.



През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА – със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех.

През 2026-а нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом – място, достойно за историята, духа и мечтите на червената армия.



Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб. Честита Нова година! Само ЦСКА!", написаха "червените".