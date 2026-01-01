Популярни
ЦСКА обеща на феновете силен отбор

  • 1 яну 2026 | 11:39
  • 946
  • 1

От ЦСКА излязоха с новогодишно послание към своите привърженици, което беше публикувано на официалния сайт на клуба от Борисовата градина.

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа
"Армейци, Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде.Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач.

През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА – със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех.

Вальо Михов: Планирани са много сериозни проекти в ЦСКА
През 2026-а нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом – място, достойно за историята, духа и мечтите на червената армия.

Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб. Честита Нова година! Само ЦСКА!", написаха "червените".

