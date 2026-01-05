Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Напрежението между Рубен Аморим и футболната структура на Манчестър Юнайтед нарасна през последните седмици. "Sky Sports" съобщава, че португалският треньор и ръководството на „червените дяволи“ са в „разногласие“ както по отношение на подхода към януарския трансферен пазар, така и по управлението на състава.

Същият източник подчертава разликата във вижданията между португалския треньор, който настоява за подсилвания с оглед на борбата за класиране в Шампионската лига на УЕФА, и шефовете на „червените дяволи“, които са по-склонни към дългосрочна стратегия за развитие на таланти. Рубен Аморим е недоволен от усилията на ръководството да подсили състава още през януари.

"Войната" между Лийдс и Манчестър Юнайтед завърши без победител, Груев с нов стабилен мач

Завръщането на Брайън Мбемо, Амад Диало и Мазрауи от Купата на африканските нации се разглежда от двете страни като начин за повишаване на представянето на отбор, който има само една победа в последните пет кръга.

Цитират се и разногласия относно използваната тактическа система, предвид твърдата позиция на Рубен Аморим относно използването на 3-4-3 като предпочитан модел.

Журналистът Бен Джейкъбс от "Talksport" потвърждава нарастващото напрежение между Аморим и футболната структура на Юнайтед, с акцент върху Джейсън Уилкокс, и дори поставя под въпрос дългосрочното оставане на португалския треньор. Същият източник съобщава, че ръководителят има подкрепата на Омар Берада, изпълнителен директор на клуба.

Аморим: Дойдох да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не просто треньор, няма да напусна сам

Друго разминаване е, че португалският треньор е бил за привличането на Оли Уоткинс от Астън Вила през лятото, вместо Бенямин Шешко.

Рубен Аморим изгуби самообладание в края на равенството на Манчестър Юнайтед като гост на Лийдс, като подчерта, че е бил нает като „мениджър“, а не като „старши треньор“. „Така ще бъде 18 месеца или докато ръководството реши да промени. Това беше моята гледна точка, искам да завърша така. Няма да се откажа. Ще си върша работата, докато не дойде друг да ме замени“, заяви треньорът, който има договор до края на сезон 2026/27. Изказванията на португалския треньор не са били приети добре от ръководството на „червените дяволи“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages