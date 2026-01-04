Аморим: Дойдох да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не просто треньор, няма да напусна сам

Рубен Аморим подчерта, че е дошъл в Манчестър Юнайтед, за да бъде мениджър, а на обикновен треньор, и няма сам да напусне поста си. Португалецът направи това изявление след равенството с Лийдс, когато бе попитан дали все още чувства подкрепата на борда. Наскоро Аморим намекна за неразбирателство с ръководните фактори в клуба относно трансферите и тактиката.

"Забелязвам, че получавате отбрана информация за всичко. Дойдох тук, за да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не за да бъда треньор на Манчестър Юнайтед. Това е ясно. Знам, че не се казвам Томас Тухел, Антонио Конте или Жозе Моуриньо, но съм мениджър на Манчестър Юнайтед и ще бъде така още 18 месеца. Или докато бордът не реши друго. Това е моята гледна точка. Няма да напусна. Ще върша работата си, докато друг човек не дойде да ме замени", заяви Аморим.

След това той повтори почти същото: "Просто искам да кажа, че ще бъда мениджър на този отбор, не само треньор. Бях съвсем ясен по този въпрос.

Това ще приключи след 18 месеца и след това всички ще продължат напред. Това беше сделката. Това е моята работа, а не да бъда треньор. Ако хората не могат да се справят с Гари Невил и критиките му към всичко, имаме нужда да променим клуба. Просто искам да кажа, че дойдох тук, за да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед, а не за да бъда треньор. Всеки отдел - скаутското звено, спортният директор - трябва да си върши работата. Аз ще върша моята 18 месеца и след това продължаваме напред.“

