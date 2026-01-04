Колко точно ядосан е Аморим от липсата на нови играчи

Рубен Аморим вече е заявил, че иска да подсили състава на Манчестър Юнайтед през този трансферен прозорец, но според английската преса португалският треньор може да не види нито едно ново попълнение в клуба през януари.

Според The Times липсата на нови опции е довела до търкания между наставника и Джейсън Уилкокс, футболния директор на „червените дяволи“.

Припомняме, че миналия петък Аморим засегна темата: „Ако погледнете нашия състав, смятам, че е невъзможно някой да си тръгне. Ще трябва да говорите с Джейсън.“

„Не искам да говоря за това“, отговори треньорът, когато отново беше конфронтиран с темата, преди да добави: „Но вие сте много интелигентен, така че...“

Британското издание отбелязва, че тези думи могат да се тълкуват като намек от Рубен Аморим за неговото безпокойство относно трансферната политика на клуба.

Вече бяха свързвани няколко имена с Манчестър Юнайтед, в момент когато отборът е изправен пред вълна от контузии и принудителни отсъствия. Матайс Де Лихт, Хари Магуайър, Коби Мейну, Бруно Фернандеш, Мейсън Маунт се борят с физически проблеми, а Брайън Мбеумо, Нусаир Мазрауи и Амад Диало представляват съответните си национални отбори на Купата на африканските нации.

Трансферният прозорец в Англия затваря на 2 февруари, понеделник.

Следвай ни:

Снимки: Imago