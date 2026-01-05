Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 278
  • 0
Луис Диас записа песен

Футболисти и музика: това е комбинация, която постоянно се повтаря. Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас е следващият в списъка. Колумбийският нападател издаде песента „La Promesa“ (Обещанието) с прилежащ видеоклип. Диас създаде песента заедно с Хуанда Ириарте и Нелсън, двама водещи изпълнители на чампета, афро-колумбийски музикален жанр с танци.

„Тази песен идва направо от сърцето ми“, написа Диас в Instagram. „Тя е резултат от дълъг път, на вяра, упорит труд и любов. Път, в който Бог е действал и в който моето семейство се е борило с и за мен.“ Според Диас, заглавието на песента се отнася до обещание, което той е дал на семейството си: да купи къща с парите, които е спечелил от футбола.

28-годишният колумбиец играеше в родината си преди седем години, когато ФК Порто реши да го привлече за седем милиона евро. След три години в Португалия, Ливърпул реши да плати 49 милиона евро за него. Диас първо трябваше да научи езика в Англия, преди да може да бъде използван на пълна мощност. Той ставаше все по-успешен при „червените“, но реши да напусне след един сезон под ръководството на Арне Слот.

Нидерландският треньор искаше да привлече много нови нападатели, което щеше да направи конкуренцията за Диас още по-голяма. Той вече имаше конкуренция от Коди Гакпо на позицията ляво крило. Затова това лято той премина в Байерн Мюнхен, който плати седемдесет милиона евро за него. Диас се справя отлично в Германия, с осем гола и шест асистенции в четиринадесет мача от Бундеслигата.

Следвай ни:

Още от Булевард

Спортна журналистка напомни за пищното си деколте

Спортна журналистка напомни за пищното си деколте

  • 4 яну 2026 | 16:22
  • 4559
  • 6
Вики Одинцова подлуди мрежата със секси снимка

Вики Одинцова подлуди мрежата със секси снимка

  • 4 яну 2026 | 16:17
  • 4693
  • 10
Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

  • 2 яну 2026 | 18:30
  • 2811
  • 3
Инфлуенсър напомни за силикона си

Инфлуенсър напомни за силикона си

  • 2 яну 2026 | 17:45
  • 6732
  • 6
Бившата на Икарди пак прикова погледите по бански

Бившата на Икарди пак прикова погледите по бански

  • 2 яну 2026 | 17:36
  • 8189
  • 16
Футболист на Метц е сред пострадалите при трагедията в Швейцария

Футболист на Метц е сред пострадалите при трагедията в Швейцария

  • 2 яну 2026 | 09:28
  • 5166
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 8569
  • 29
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 34773
  • 53
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 18547
  • 51
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 24615
  • 138
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 34724
  • 52
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 30786
  • 303