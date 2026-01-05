Луис Диас записа песен

Футболисти и музика: това е комбинация, която постоянно се повтаря. Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас е следващият в списъка. Колумбийският нападател издаде песента „La Promesa“ (Обещанието) с прилежащ видеоклип. Диас създаде песента заедно с Хуанда Ириарте и Нелсън, двама водещи изпълнители на чампета, афро-колумбийски музикален жанр с танци.

„Тази песен идва направо от сърцето ми“, написа Диас в Instagram. „Тя е резултат от дълъг път, на вяра, упорит труд и любов. Път, в който Бог е действал и в който моето семейство се е борило с и за мен.“ Според Диас, заглавието на песента се отнася до обещание, което той е дал на семейството си: да купи къща с парите, които е спечелил от футбола.

Luis Diaz merilis single lagu pertamanya berjudul "La Promesa"



Gimana menurut kalian suaranya Diaz? Udah layak manggung bareng Los Pakualamos belum?pic.twitter.com/6oFLQumiP9 — Liverpool Garis Keras - LGK (@id_lgk) January 4, 2026

28-годишният колумбиец играеше в родината си преди седем години, когато ФК Порто реши да го привлече за седем милиона евро. След три години в Португалия, Ливърпул реши да плати 49 милиона евро за него. Диас първо трябваше да научи езика в Англия, преди да може да бъде използван на пълна мощност. Той ставаше все по-успешен при „червените“, но реши да напусне след един сезон под ръководството на Арне Слот.

Нидерландският треньор искаше да привлече много нови нападатели, което щеше да направи конкуренцията за Диас още по-голяма. Той вече имаше конкуренция от Коди Гакпо на позицията ляво крило. Затова това лято той премина в Байерн Мюнхен, който плати седемдесет милиона евро за него. Диас се справя отлично в Германия, с осем гола и шест асистенции в четиринадесет мача от Бундеслигата.