Галатасарай отмъква Распадори под носа на Рома

Рома продължава да се интересува от Джакомо Распадори, но клубът от Рим е готов да предложи единствено наем с опция за закупуване на стойност 17 милиона евро, което може да накара Атлетико Мадрид да изпрати крилото в Галатасарай.

Италианският национал е разочарован от липсата на игрово време в Испания след трансфера си от Наполи през август на стойност 22 милиона евро плюс бонуси. Въпреки това, той успя да допринесе с два гола и три асистенции в 14 официални мача за "дюшекчиите", но само в четири от тях беше титуляр.

Рома преговаря с Распадори

Това недоволство го превърна в основна трансферна цел за Рома през януари, въпреки че цената на операцията се оказва проблем. Според "АС", „джалоросите“ са готови да привлекат Распадори под наем с опция за закупуване на обща стойност 17 милиона евро. От Атлетико обаче предпочитат да получат гаранция, че продажбата ще бъде осъществена, и нямат намерение да губят от инвестираните преди няколко месеца 22 милиона евро.

Рома се сблъсква с конкуренция за 25-годишния италианец от Галатасарай, който ще се изправи срещу Атлетико в Шампионската лига на 21 януари. Предложението на турския гранд е за наем без опция за постоянен трансфер.

