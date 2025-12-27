Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Все още не е ясно накъде ще поеме Джаксън

Все още не е ясно накъде ще поеме Джаксън

  • 27 дек 2025 | 04:13
  • 106
  • 0
Все още не е ясно накъде ще поеме Джаксън

Агентът на сенегалеца и нападателя на Челси Николас Джаксън, Али Барат, отговори на въпрос за бъдещето на своя клиент.

„Мисля, че сезонът все още е много далеч от края си. Нико има пред себе си Купата на африканските нации, дълъг сезон в Байерн и Шампионската лига. Така че мисля, че е все още много рано да се отговори на този въпрос. Нико и аз ще седнем в края на сезона, ще обмислим всички опции и след това ще вземем решение заедно“, цитира журналистът Николо Шира думите на агента в социалните му мрежи.

Джаксън се присъедини към Байерн Мюнхен под наем от Челси на 2 септември, като договорът е за един сезон.

Подчертава се, че в договора за наем на Джаксън е посочено, че клубът от Мюнхен може да го откупи за 65 милиона евро, но е малко вероятно Байерн да го направи.

Този сезон сенегалецът е изиграл 18 мача във всички състезания, отбелязвайки пет гола и давайки една асистенция. Настоящият му договор с лондонския клуб е до лятото на 2033 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 45 млн евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Юнайтед предлага на Белингам 15 милиона годишно при договор за 6 години

Юнайтед предлага на Белингам 15 милиона годишно при договор за 6 години

  • 27 дек 2025 | 01:46
  • 791
  • 0
Салах след победата: Надявам се да продължим в този дух!

Салах след победата: Надявам се да продължим в този дух!

  • 27 дек 2025 | 00:43
  • 603
  • 0
Реал не мисли големи движения през зимния прозорец

Реал не мисли големи движения през зимния прозорец

  • 27 дек 2025 | 00:38
  • 515
  • 2
Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

  • 27 дек 2025 | 00:15
  • 1449
  • 0
Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 15035
  • 60
Кръстев влезе от скамейката за победа на Оксфорд

Кръстев влезе от скамейката за победа на Оксфорд

  • 26 дек 2025 | 21:50
  • 2781
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 15035
  • 60
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 10154
  • 23
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 15026
  • 27
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 13300
  • 15
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 10141
  • 67
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 5359
  • 0