Все още не е ясно накъде ще поеме Джаксън

Агентът на сенегалеца и нападателя на Челси Николас Джаксън, Али Барат, отговори на въпрос за бъдещето на своя клиент.

„Мисля, че сезонът все още е много далеч от края си. Нико има пред себе си Купата на африканските нации, дълъг сезон в Байерн и Шампионската лига. Така че мисля, че е все още много рано да се отговори на този въпрос. Нико и аз ще седнем в края на сезона, ще обмислим всички опции и след това ще вземем решение заедно“, цитира журналистът Николо Шира думите на агента в социалните му мрежи.

Джаксън се присъедини към Байерн Мюнхен под наем от Челси на 2 септември, като договорът е за един сезон.

Подчертава се, че в договора за наем на Джаксън е посочено, че клубът от Мюнхен може да го откупи за 65 милиона евро, но е малко вероятно Байерн да го направи.

Този сезон сенегалецът е изиграл 18 мача във всички състезания, отбелязвайки пет гола и давайки една асистенция. Настоящият му договор с лондонския клуб е до лятото на 2033 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 45 млн евро.