Галатасарай е готов да предложи 35 милиона евро за халф на Интер

Турският шампион Галатасарай прави сериозни опити да привлече италианския национал Давиде Фратези от Интер през зимния трансферен прозорец. Грандът от Истанбул е готов да инвестира до 35 милиона евро за 26-годишния футболист, твърдят Джанлука Ди Марцио и Матео Морето.

Фратези, който се присъедини към „нерадзурите“ от Сасуоло през 2023 година, е записал само девет мача в Серия А под ръководството на старши треньора Кристиан Киву през настоящия сезон. Само едно от тези участия беше като титуляр, а общият му брой минути в италианския шампионат до момента е едва 205.

Към днешна дата няколко клуба са свързвани с трансфер на полузащитника, включително Ювентус и Фенербахче, но днешните информации показват, че Галатасарай е готов да отправи реална оферта в близко бъдеще. Двете страни водят разговори за сделка под наем с потенциално задължение за закупуване на Фратези.

