Първа тренировка на Левски за 2026, "сините" заминават във вторник на лагер в Турция
  3. Галатасарай е готов да предложи 35 милиона евро за халф на Интер

  • 4 яну 2026 | 15:00
  • 1147
  • 0

Турският шампион Галатасарай прави сериозни опити да привлече италианския национал Давиде Фратези от Интер през зимния трансферен прозорец. Грандът от Истанбул е готов да инвестира до 35 милиона евро за 26-годишния футболист, твърдят Джанлука Ди Марцио и Матео Морето.

Фратези, който се присъедини към „нерадзурите“ от Сасуоло през 2023 година, е записал само девет мача в Серия А под ръководството на старши треньора Кристиан Киву през настоящия сезон. Само едно от тези участия беше  като титуляр, а общият му брой минути в италианския шампионат до момента е едва 205.

Към днешна дата няколко клуба са свързвани с трансфер на полузащитника, включително Ювентус и Фенербахче, но днешните информации показват, че Галатасарай е готов да отправи реална оферта в близко бъдеще. Двете страни водят разговори за сделка под наем с потенциално задължение за закупуване на Фратези.

Снимки: Gettyimages

Лийдс 1:1 Манчестър Юнайтед, Куня изравни бързо

  • 4 яну 2026 | 13:42
  • 8754
  • 5
Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 1300
  • 0
Напук на освиркванията Жоан Гарсия беше играч на мача за Барселона

  • 4 яну 2026 | 10:25
  • 7506
  • 5
Лампард ли е човекът за Челси

  • 4 яну 2026 | 09:01
  • 5935
  • 7
Нуно Еспирито Санто: Никога не ми е било толкова зле на мач

  • 4 яну 2026 | 08:45
  • 8164
  • 1
Колко точно ядосан е Аморим от липсата на нови играчи

  • 4 яну 2026 | 08:37
  • 6712
  • 4
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 14594
  • 25
Лийдс 1:1 Манчестър Юнайтед, Куня изравни бързо

  • 4 яну 2026 | 13:42
  • 8754
  • 5
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 17091
  • 21
Съставите на Фулъм и Ливърпул, шампионите са без Екитике

  • 4 яну 2026 | 16:08
  • 28
  • 0
Бай Добри: Нямам друг живот, този стадион трябва да се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 13:58
  • 14684
  • 10
Ясен Петров се завърна в българския футбол

  • 4 яну 2026 | 13:22
  • 11425
  • 15