Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 6433
  • 7

Наставникът на Левски Хулио Веласкес каза какво се случва със зимните трансфери на клуба. Към момента има двама напускащи и нито един нов. Испанецът разкри, че "сините" обсъждат профили, а не толкова имена. Целта през зимния трансферен прозорец пък е минимум Левски да запази сегашното си ниво.

"Сега отваря прозорецът за всички отбори. Това е динамичен процес. Понякога се случват изненади, понякога е извън нашия контрол. Искаме да подходим в симбиоза. Винаги трябва да гледаме трезво на нещата - както във футоблен, така и в човешки аспект. Да останем на нивото, на което сме в момента, и, ако е възможно, да го подобрим.

Абсолютно нормално е Мислович, предвид игровите минути, да напусне. При Цунами случаят е по-различен. Той навлиза в една футболна възраст. Също така нямаше кой знае колко минути през сезона и съм честен, че от доста време имаме разговори с него - от месец. Когато се появи добра оферта както за играча, така и за клуба, това са естествени процеси.

И при двамата се очакваше това да се случи, а отношението им до последния ден бе професионално. Искрено благодаря на Цунами. Все пак е капитан и заслужава уважение. Казвам го с уговорката, че трансферът му не е 100% сигурен.

Относно входящи и изходящи трансфери. Поддържам много добри отоншения с всички хора в клуба. Разполагам с отлични футболисти. При цялото ми уважение и факта, че влизаме в трансферния прозорец - всички сценарии са възможни.

Не чакаме да отвори прозореца и тепърва да говорим за входящи и изходящи трансфери. Всеки един ясно знае ролята си. Поддържаме постоянна връзка на дневна и седмична база. Разговаряме за входящи и изходящи трансфери. Обсъждаме конкретни профили, не толкова имена. След това разговаряме с ръководството на клуба и спортно-техническия щаб какво следва. Взимаме решение всички заедно.

Пределно ни е ясно, че не можем да отслабим състава. В най-лошия случай трябва да запазим сегашното ниво", каза Веласкес.

