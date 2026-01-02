Веласкес с пресконференция преди старта на зимната подготовка на Левски

Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари (неделя) от 15:30 ч. на "Герена". Преди началото на зимната подготовка старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция от 11:30 ч. в залата за пресконференции в сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Два дни по-късно "сините" заминават за Турция, където ще проведат подготвителен лагер. По време на престоя си в югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контроли - Ниредхаза (13 януари), Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари).

На 27 януари Левски се прибира в София, а на следващия ден е планирана проверка с Вихрен (Сандански) на "Герена".