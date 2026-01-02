Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес с пресконференция преди старта на зимната подготовка на Левски

Веласкес с пресконференция преди старта на зимната подготовка на Левски

  • 2 яну 2026 | 11:10
  • 482
  • 0

Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари (неделя) от 15:30 ч. на "Герена". Преди началото на зимната подготовка старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция от 11:30 ч. в залата за пресконференции в сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Два дни по-късно "сините" заминават за Турция, където ще проведат подготвителен лагер. По време на престоя си в югоизточната ни съседка столичани ще изиграят четири контроли - Ниредхаза (13 януари), Войводина (17 януари), Заглебие (21 януари) и Тренчин (25 януари).

На 27 януари Левски се прибира в София, а на следващия ден е планирана проверка с Вихрен (Сандански) на "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

  • 2 яну 2026 | 06:29
  • 6752
  • 12
Дербитата продължават да са проблем за тима на Краев

Дербитата продължават да са проблем за тима на Краев

  • 1 яну 2026 | 22:36
  • 3924
  • 0
Халф на Ботев (Пловдив) пред трансфер в Турция

Халф на Ботев (Пловдив) пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 20:16
  • 3130
  • 0
Настоящият сезон е номер 1 за всички времена по интересен показател

Настоящият сезон е номер 1 за всички времена по интересен показател

  • 1 яну 2026 | 18:43
  • 2005
  • 0
Бивша звезда на Берое пред изненадващ трансфер в Ривър Плейт

Бивша звезда на Берое пред изненадващ трансфер в Ривър Плейт

  • 1 яну 2026 | 17:22
  • 5260
  • 0
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 37669
  • 111
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 2226
  • 7
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 3718
  • 1
Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 26095
  • 62
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 33001
  • 60
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 23149
  • 6
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 37669
  • 111