  Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

  • 31 дек 2025 | 20:20
  • 252
  • 1
Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

Футзал клуб Левски София Запад отпразнува края на 2025 с обзор на изминалата година.

"С какво ще запомним 2025?

С една дума - ШАМПИОНИ!

Беше година на характeр, на труд, на вяра и на незабравими емоции. Година, в която показахме, че когато сме заедно - Левски София-Запад е сила! Станахме шампиони на България по футзал, написахме своята страница в историята и доказахме, че мечтите се сбъдват, когато се защитават със сърце.

Благодарим на всички, които бяха до нас - фенове, партньори, семейства, приятели. Благодарим на всеки, който вярваше, че можем. Този трофей е за вас!

2026 чука на вратата.

Влизаме в новата година с още по-големи мечти, с повече амбиции и с обещание - да се борим за клуба, за емблемата, за синята идея! Нека 2026 бъде година на нови победи, здраве, късмет и щастие за всички".

