Първа тренировка на Левски за 2026, "сините" заминават във вторник на лагер в Турция

Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година в 15:30 часа на "Герена".

По-рано днес старши треньорът Хулио Веласкес даде пресконференция, в която разкри, че капитанът Цунами ще продължи кариерата си в друг клуб.

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана