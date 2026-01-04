Популярни
Първа тренировка на Левски за 2026, "сините" заминават във вторник на лагер в Турция
Първа тренировка на Левски за 2026, "сините" заминават във вторник на лагер в Турция

  • 4 яну 2026 | 15:15
Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година в 15:30 часа на "Герена".

По-рано днес старши треньорът Хулио Веласкес даде пресконференция, в която разкри, че капитанът Цунами ще продължи кариерата си в друг клуб.

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана
