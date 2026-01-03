Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски поздрави Евертон Бала

Левски поздрави Евертон Бала

  • 3 яну 2026 | 09:55
  • 357
  • 0
Левски поздрави Евертон Бала

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави Евертон Бала, който днес празнува своя 27-и рожден ден.

"Днес нападателят на „Левски“ Франсиско Евертон Мота де Кастро – Бала празнува своя 27-ми рожден ден.

Бразилецът се присъедини към „сините“ на 1 март 2024 година и има до момента 77 мача и 17 гола с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Евертон дебютира със синята фланелка на 10 март 2024 година при равенството 0:0 срещу „Крумовград“ на „Герена“, а на 26 юли 2024 година вкара и първия си гол за „Левски“ при победата над „Ботев“ (Враца) с 4:0 на стадион „Георги Аспарухов“.

ПФК „Левски“ честити празника на Евертон Бала и му пожелава здраве, успешна кариера и много голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

