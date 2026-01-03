Популярни
Алдаир няма да започне зимната подготовка на пълни обороти

  • 3 яну 2026 | 09:08
  • 890
  • 0

Десният краен бранител Алдаир няма да започне зимната подготовка на пълни обороти заедно със съотборниците си от Левски. Португалецът премина хирургическа интервенция на менискуса малко преди края на есенния дял на шампионата, като първоначалните прогнози сочеха пауза от около месец. Възстановяването му обаче върви по план и той ще може да се включи в подготвителния период, макар и с облекчен режим в началото.

Майкон: Убеден съм, че нашата работа може да донесе титлата
Майкон: Убеден съм, че нашата работа може да донесе титлата

26-годишният футболист ще присъства на първото занимание на "сините", а медицинският щаб ще направи допълнителни прегледи, за да установи актуалното му състояние и готовност за натоварвания. Очакванията са Алдаир постепенно да навлезе в тренировъчния ритъм, без да се рискува с прибързаното му завръщане.

