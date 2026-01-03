Майкон: Убеден съм, че нашата работа може да донесе титлата

Крайният бранител на Левски Майкон е категоричен, че той и съотборниците му може да стигнат до титлата, ако продължат да работят усилено за тази цел. Той бе обект на сериозен интерес от страна на медиите в Бразилия по време на почивката си там и даде няколко интервюта. Едно от тях бе за IG.

"Много съм щастлив, че преживявам такъв период в кариерата си и мога да помогна на Левски с конкретни цифри. В българския футбол има повече физика. Освен това е по-интензивен. Достигането на четири гола като краен защитник е отражение на ежедневна работа, която правя. Тя е силно фокусирана върху усъвършенстването ми. Убеден съм, че нашата работа може да донесе титлата, която е чакана от толкова дълго време", заяви той.