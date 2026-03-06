Популярни
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 8849
  • 17

Българският футболен съюз информира, че предстоящият отчетен конгрес на централата ще се проведе на 20 март 2026г. от 12:00 ч. в хотел „Рамада“, София.  След края на редовния отчетен конгрес на БФС е предвидена пресконференция за представителите на медиите. В дневния ред на конгреса са включени - приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и предложението за изменение и допълнение на Устава на БФС, съгласувано с нарочна комисия на ФИФА. Една от промените въвежда забрана на всички лица свързани с футбола да участват в хазартни игри свързани с футбола.

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

"Забранява се на футболисти, треньори, служебни или длъжностни лица в системата на българския футбол да участват в организирането на или да участват в каквито и да било залагания или хазартни игри, свързани с футбола", се казва в изменението.

Забраната и сега е активна, но бе заложена в дисциплинарния правилник на БФС, а сега ще бъде имплементирана и в устава на Федерацията.

Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.

