Без сериозни грешки на фаворитите в третия кръг на Световното по дартс

  • 29 дек 2025 | 01:58
Без сериозни грешки на фаворитите в третия кръг на Световното по дартс

Третият кръг на Световното първенство по дартс започна без сериозни изненади, за разлика от втория, в който видяхме доста сериозни имена да напускат турнира. Излежда обаче фаворитите са си взели бележка и вдигнаха нивото в представянето си, като повечето от тях вече си осигуриха място на 1/8-финалите.

След кратката Коледна пауза, мачовете в "Александра Палас" се подновиха на 27 декември. Тогава все пак видяхме две изненади. Джеймс Хъръл отстрани 4-тия в света Стивън Бънтинг след драматичен успех н 4:3 сета. Преди това с турнира се сбогува и Андрю Гилдинг, който пък загуби с 1:4 от Люк Удхаус.

Световният шампион Люк Литлър обаче продължи защитата на титлата си с безпроблемно 4:0 над Менсур Сульович. Джони Клейтън също се класира напред, но след доста по-оспорвана битка с Нилс Зоневелд, завършила при резултат 4:3 в полза на уелсеца.

В неделния ден бе доста по-спокойно и не видяхме особени сензации. Люк Хъмфрис се поизпоти, но успя да сломи коравия Габриел Клеменс след 4:2 в своя полза. Гари Андерсън също трябваше да се потруди доста, но и той взе своето срещу Джърмейн Уатимена с 4:3.

Роб Крос бе доста по-убедителен и помете Деймън Хета с 4:0, а същото стори и Райън Сърл в мача си с Мартин Шиндлер. Джан ван Веен пък елиминира Мадарс Разма с 4:1 сета.

В последния мач за неделната вечер трикратният световен шампион Майкъл ван Гервен имаше проблеми само в началото на мача си срещу Арно Мерк, но след това вдигна нивото в представянето си и записа очакван успех с 4:1.

В понеделник срещите от третия кръг продължават с последните четири мача от тази фаза.

Резултати от третия кръг на Световното първенство по дартс до момента:

27 декември 2025 г. (Събота)

Уесли Плезиър – Кшищоф Ратайски: 3:4

Андрю Гилдинг – Люк Удхаус: 1:4

Джони Клейтън – Нилс Зоневелд: 4:3

Андреас Харисон – Рикардо Пиетречко: 4:2

Стивън Бънтинг – Джеймс Хъръл: 3:4

Люк Литлър – Менсур Сульович: 4:0

28 декември 2025 г. (Неделя)

Мартин Шиндлер – Райън Сърл: 0:4

Деймън Хета – Роб Крос: 0:4

Гари Андерсън – Джърмейн Уатимена: 4:3

Джан ван Веен – Мадарс Разма: 4:1

Люк Хъмфрис – Габриел Клеменс: 4:2

Майкъл ван Гервен – Арно Мерк: 4:1

Снимки: Gettyimages

