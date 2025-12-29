Без сериозни грешки на фаворитите в третия кръг на Световното по дартс

Третият кръг на Световното първенство по дартс започна без сериозни изненади, за разлика от втория, в който видяхме доста сериозни имена да напускат турнира. Излежда обаче фаворитите са си взели бележка и вдигнаха нивото в представянето си, като повечето от тях вече си осигуриха място на 1/8-финалите.
След кратката Коледна пауза, мачовете в "Александра Палас" се подновиха на 27 декември. Тогава все пак видяхме две изненади. Джеймс Хъръл отстрани 4-тия в света Стивън Бънтинг след драматичен успех н 4:3 сета. Преди това с турнира се сбогува и Андрю Гилдинг, който пък загуби с 1:4 от Люк Удхаус.
Световният шампион Люк Литлър обаче продължи защитата на титлата си с безпроблемно 4:0 над Менсур Сульович. Джони Клейтън също се класира напред, но след доста по-оспорвана битка с Нилс Зоневелд, завършила при резултат 4:3 в полза на уелсеца.
В неделния ден бе доста по-спокойно и не видяхме особени сензации. Люк Хъмфрис се поизпоти, но успя да сломи коравия Габриел Клеменс след 4:2 в своя полза. Гари Андерсън също трябваше да се потруди доста, но и той взе своето срещу Джърмейн Уатимена с 4:3.
Роб Крос бе доста по-убедителен и помете Деймън Хета с 4:0, а същото стори и Райън Сърл в мача си с Мартин Шиндлер. Джан ван Веен пък елиминира Мадарс Разма с 4:1 сета.
В последния мач за неделната вечер трикратният световен шампион Майкъл ван Гервен имаше проблеми само в началото на мача си срещу Арно Мерк, но след това вдигна нивото в представянето си и записа очакван успех с 4:1.
В понеделник срещите от третия кръг продължават с последните четири мача от тази фаза.
Резултати от третия кръг на Световното първенство по дартс до момента:
27 декември 2025 г. (Събота)
Уесли Плезиър – Кшищоф Ратайски: 3:4
Андрю Гилдинг – Люк Удхаус: 1:4
Джони Клейтън – Нилс Зоневелд: 4:3
Андреас Харисон – Рикардо Пиетречко: 4:2
Стивън Бънтинг – Джеймс Хъръл: 3:4
Люк Литлър – Менсур Сульович: 4:0
28 декември 2025 г. (Неделя)
Мартин Шиндлер – Райън Сърл: 0:4
Деймън Хета – Роб Крос: 0:4
Гари Андерсън – Джърмейн Уатимена: 4:3
Джан ван Веен – Мадарс Разма: 4:1
Люк Хъмфрис – Габриел Клеменс: 4:2
Майкъл ван Гервен – Арно Мерк: 4:1
Снимки: Gettyimages