  Други спортове
  2. Други спортове
  Завърши първият кръг на Световното по дартс

  • 20 дек 2025 | 13:13
В петък се изиграха последните мачове от първия кръг на Световното първенство по дартс на PDC. Отново станахме свидетели на някои интересни мачове, но в повечето от тях фаворитите постигнаха своето и продължават напред.

В обедната сесия Кевин Дутс победи с 3:1 сета Матю Денънт, Райън Мийкъл се справи с Хесус Салате с 3:0, Леонард Гейтс победи Мики Мансел с 3:2, а Джош Рок надви Джема Хейтър с 3:1 сета.

Във вечерната сесия Уилям О'Конър победи Кшищоф Кцюк с 3:0 сета, а в един от най-оспорваните мачове за деня Дарил Гърни доста се изпоти, но елиминира Бо Грийвс с 3:2 сета. След това Нейтън Аспинал победи Лорънс Илаган с 3:1, а в последния мач Кийн Бари се справи с Тим Пюзи с 3:0 сета.

Вече са ясни и двойките за втория кръг, който започва днес и продължава до 23 декември, като отново победителят се определа в пет сета. Тук вече става все по-интересно и очакваме още по-оспорвани сблъсъци като този между Майкъл ван Гервен и Уилям О'Конър, Дейв Чизнъл срещу Рикардо Пиетречко, Крис Доуби срещу Андрю Гилдинг, Джеймс Уейд срещу Рики Еванс, Джо Кълън Срещу Менсур Сульович и др.

Ето пълната програма за втория кръг:

Събота, 20 декември (днес):

Следобедна сесия (14:30 ч.):

Райън Сърл - Брендан Долан

Андреас Харисън - Мотому Сакай

Дирк ван Дайвенбоде - Джеймс Хъръл

Дейв Чизнъл - Рикардо Пиетречко

Вечерна сесия (21:00 ч.):

Майкъл Смит - Нилс Зоневелд

Крис Доуби - Андрю Гилдинг

Стивън Бънтинг - Нитин Кумар

Джони Клейтън - Дом Тейлър

Неделя, 21 декември:

Следобедна сесия (от 14:30 ч.):

Райън Джойс - Кшищоф Ратайски

Джо Кълън - Менсур Сульович

Люк Удхаус - Макс Хоп

Роб Крос - Иън Уайт

Вечерна сесия (от 21:00 ч.):

Мартин Шиндлер - Кийн Бари

Гъруин Прайс - Уесли Плезир

Люк Литлър - Дейвид Дейвис

Деймън Хета - Стефан Белмонт

Понеделник, 22 декември

Следобедна сесия (от 14:30 ч.):

Дарън Бевъридж – Мадарс Разма

Весел Найман – Габриел Клеменс

Давид Мунюа – Кевин Дутс

Джеймс Уейд – Рики Еванс


Вечерна сесия (от 21:00 ч.):

Джан ван Веен – Алън Соутър

Нейтън Аспинал – Леонард Гейтс

Люк Хъмфрис – Пол Лим

Чарли Манби – Адам Севада

Вторник, 23 декември

Следобедна сесия (от 14:30 ч.):

Джони Тата – Райън Мийкъл

Дарил Гърни – Калън Ридз

Джърмейн Уатимена – Скот Уилямс

Питър Райт – Арно Мерк

Вечерна сесия (от 21:00 ч.):

Дани Нопърт – Джъстин Худ

Гари Андерсън – Конър Скът

Майкъл ван Гервен – Уилям О'Конър

Джош Рок – Джо Комито

