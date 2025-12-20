Завърши първият кръг на Световното по дартс

В петък се изиграха последните мачове от първия кръг на Световното първенство по дартс на PDC. Отново станахме свидетели на някои интересни мачове, но в повечето от тях фаворитите постигнаха своето и продължават напред.
В обедната сесия Кевин Дутс победи с 3:1 сета Матю Денънт, Райън Мийкъл се справи с Хесус Салате с 3:0, Леонард Гейтс победи Мики Мансел с 3:2, а Джош Рок надви Джема Хейтър с 3:1 сета.
Във вечерната сесия Уилям О'Конър победи Кшищоф Кцюк с 3:0 сета, а в един от най-оспорваните мачове за деня Дарил Гърни доста се изпоти, но елиминира Бо Грийвс с 3:2 сета. След това Нейтън Аспинал победи Лорънс Илаган с 3:1, а в последния мач Кийн Бари се справи с Тим Пюзи с 3:0 сета.
Вече са ясни и двойките за втория кръг, който започва днес и продължава до 23 декември, като отново победителят се определа в пет сета. Тук вече става все по-интересно и очакваме още по-оспорвани сблъсъци като този между Майкъл ван Гервен и Уилям О'Конър, Дейв Чизнъл срещу Рикардо Пиетречко, Крис Доуби срещу Андрю Гилдинг, Джеймс Уейд срещу Рики Еванс, Джо Кълън Срещу Менсур Сульович и др.
Ето пълната програма за втория кръг:
Събота, 20 декември (днес):
Следобедна сесия (14:30 ч.):
Райън Сърл - Брендан Долан
Андреас Харисън - Мотому Сакай
Дирк ван Дайвенбоде - Джеймс Хъръл
Дейв Чизнъл - Рикардо Пиетречко
Вечерна сесия (21:00 ч.):
Майкъл Смит - Нилс Зоневелд
Крис Доуби - Андрю Гилдинг
Стивън Бънтинг - Нитин Кумар
Джони Клейтън - Дом Тейлър
Неделя, 21 декември:
Следобедна сесия (от 14:30 ч.):
Райън Джойс - Кшищоф Ратайски
Джо Кълън - Менсур Сульович
Люк Удхаус - Макс Хоп
Роб Крос - Иън Уайт
Вечерна сесия (от 21:00 ч.):
Мартин Шиндлер - Кийн Бари
Гъруин Прайс - Уесли Плезир
Люк Литлър - Дейвид Дейвис
Деймън Хета - Стефан Белмонт
Понеделник, 22 декември
Следобедна сесия (от 14:30 ч.):
Дарън Бевъридж – Мадарс Разма
Весел Найман – Габриел Клеменс
Давид Мунюа – Кевин Дутс
Джеймс Уейд – Рики Еванс
Вечерна сесия (от 21:00 ч.):
Джан ван Веен – Алън Соутър
Нейтън Аспинал – Леонард Гейтс
Люк Хъмфрис – Пол Лим
Чарли Манби – Адам Севада
Вторник, 23 декември
Следобедна сесия (от 14:30 ч.):
Джони Тата – Райън Мийкъл
Дарил Гърни – Калън Ридз
Джърмейн Уатимена – Скот Уилямс
Питър Райт – Арно Мерк
Вечерна сесия (от 21:00 ч.):
Дани Нопърт – Джъстин Худ
Гари Андерсън – Конър Скът
Майкъл ван Гервен – Уилям О'Конър
Джош Рок – Джо Комито