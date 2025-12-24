Още сериозни имена са аут от Световното по дартс

Вторият кръг на Световното първенство по дартс продължава да поднася изненада след изненада. Още от фаворитите се сбогуваха с турнира след изиграването на мачовете от понеделник и вторник.
В понеделник нямаше чак толкова много нелогични резултати, като единствено отпадането на Джеймс Уейд може да се определи като изненада. "Машината" напусна турнира след драматичен сблъсък с Рики Еванс, завършил с успех на "Бързака" с 3:2 сета.
Междувременно в другите мачове фаворитите си свършиха работата и си осигуриха място в третия кръг.Люк Хъмфрис победи Пол Лим с 3:0, Нейтън Аспинал записа същия резултат срещу Лионард Гейтс, Габриел Клеменс се справи с Весел Найман също с 3:0, а Джан ван Веен победи Алан Соутар с 3:1 сета.
Във вторник обаче бе доста по-интересно. Още в следобедната сесия станахме свидетели на две сензации. Първо Калън Ридз елиминира Дарил Гърни след успех с 3:2. След това пък Арно Мерк разби двукратния световен шампион Питър Райт с категоричното 3:0.
Вечерната сесия започна с нова изненада и отпадане на Дани Ноперт, който бе отстранен от Джъстин Худ след загуба с 2:3. След това обаче Гари Андерсън и Майкъл ван Гервен си свършиха работата, елиминирайки съответно Конър Скут (3:1) и Уилям О'Конър (3:1). Джош Рок пък преодоля Джо Комито с 3:0.
Резултати от понеделник и вторник:
Понеделник, 22 декември 2025
Следобедна сесия:
Мадарс Разма – Дарън Бевъридж 3–1
Габриел Клеменс – Весел Найман 3–0
Кевин Дутс – Дейвид Мунюа 3–0
Рики Еванс – Джеймс Уейд 3–2
Вечерна сесия:
Джан ван Веен – Алън Соутар 3–1
Нейтън Аспинал – Ленърд Гейтс 3–0
Люк Хъмфрис – Пол Лим 3–0
Чарли Манби – Адам Севада 3–0
Вторник, 23 декември 2025
Следобедна сесия:
Райън Мейкъл – Джони Тата 3–2
Калън Ридц – Дарил Гърни 3–2
Джърмейн Ватимена – Скот Уилямс 3–2
Арно Мерк – Питър Райт 3–0
Вечерна сесия:
Джъстин Худ – Дани Нопърт 3–2
Гари Андерсън – Конър Скът 3–1
Майкъл ван Гервен – Уилям О'Конър 3–1
Джош Рок – Джо Комито 3–0
След кратка почивка за Коледните празници, третият кръг стартира на 27 декември. В него става все по-интересно, като очакваме още по-оспорвани сблъсъци особено в мачове като Люк Литлър срещу Менсур Сульович, Деймън Хета срещу Роб Крос, Гари Андерсън срещу Джърмейн Уатимена и др.
Ето двойките за третия кръг:
Люк Литлър – Менсур Сулович
Деймън Хета – Роб Крос
Андрю Гилдинг – Люк Уудхаус
Уесли Плезир – Кшищоф Ратайски
Стивън Бънтинг – Джеймс Хъръл
Мартин Шиндлер – Райън Сърл
Джони Клейтън – Нийлс Зоневелд
Андреас Харисон – Рикардо Пиетречко
Люк Хъмфрис – Габриел Клеменс
Нейтън Аспинал – Кевин Дутс
Рики Еванс – Чарли Манби
Джан ван Веен – Мадарс Разма
Арно Мерк – Майкъл ван Гервен
Гари Андерсън – Джърмейн Уатимена
Джъстин Худ – Райън Мейкъл
Калън Ридз - Джош Рок