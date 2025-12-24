Още сериозни имена са аут от Световното по дартс

Вторият кръг на Световното първенство по дартс продължава да поднася изненада след изненада. Още от фаворитите се сбогуваха с турнира след изиграването на мачовете от понеделник и вторник.

В понеделник нямаше чак толкова много нелогични резултати, като единствено отпадането на Джеймс Уейд може да се определи като изненада. "Машината" напусна турнира след драматичен сблъсък с Рики Еванс, завършил с успех на "Бързака" с 3:2 сета.

Seeded players out #WCDarts 🤯



❌ Danny Noppert (6) 🆕

❌ James Wade (7)

❌ Chris Dobey (8)

❌ Gerwyn Price (9)

❌ Mike De Decker (18)

❌ Dave Chisnall (21)

❌ Daryl Gurney (22) 🆕

❌ Dimitri Van den Bergh (23)

❌ Ryan Joyce (24)

❌ Cameron Menzies (26)

❌ Ritchie Edhouse (27)… — Betfair (@Betfair) December 23, 2025

Междувременно в другите мачове фаворитите си свършиха работата и си осигуриха място в третия кръг.Люк Хъмфрис победи Пол Лим с 3:0, Нейтън Аспинал записа същия резултат срещу Лионард Гейтс, Габриел Клеменс се справи с Весел Найман също с 3:0, а Джан ван Веен победи Алан Соутар с 3:1 сета.

Във вторник обаче бе доста по-интересно. Още в следобедната сесия станахме свидетели на две сензации. Първо Калън Ридз елиминира Дарил Гърни след успех с 3:2. След това пък Арно Мерк разби двукратния световен шампион Питър Райт с категоричното 3:0.

MERK WHITEWASHES WRIGHT 😱



What a result for Arno Merk 🇩🇪



The German debutant defeats two-time World Champion Peter Wright in straight sets, dropping only two legs in the process!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/80y90N2Qv1 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Вечерната сесия започна с нова изненада и отпадане на Дани Ноперт, който бе отстранен от Джъстин Худ след загуба с 2:3. След това обаче Гари Андерсън и Майкъл ван Гервен си свършиха работата, елиминирайки съответно Конър Скут (3:1) и Уилям О'Конър (3:1). Джош Рок пък преодоля Джо Комито с 3:0.

Резултати от понеделник и вторник:

Понеделник, 22 декември 2025

Следобедна сесия:

Мадарс Разма – Дарън Бевъридж 3–1

Габриел Клеменс – Весел Найман 3–0

Кевин Дутс – Дейвид Мунюа 3–0

Рики Еванс – Джеймс Уейд 3–2



Вечерна сесия:

Джан ван Веен – Алън Соутар 3–1

Нейтън Аспинал – Ленърд Гейтс 3–0

Люк Хъмфрис – Пол Лим 3–0

Чарли Манби – Адам Севада 3–0



Вторник, 23 декември 2025

Следобедна сесия:

Райън Мейкъл – Джони Тата 3–2

Калън Ридц – Дарил Гърни 3–2

Джърмейн Ватимена – Скот Уилямс 3–2

Арно Мерк – Питър Райт 3–0

Вечерна сесия:

Джъстин Худ – Дани Нопърт 3–2

Гари Андерсън – Конър Скът 3–1

Майкъл ван Гервен – Уилям О'Конър 3–1

Джош Рок – Джо Комито 3–0

След кратка почивка за Коледните празници, третият кръг стартира на 27 декември. В него става все по-интересно, като очакваме още по-оспорвани сблъсъци особено в мачове като Люк Литлър срещу Менсур Сульович, Деймън Хета срещу Роб Крос, Гари Андерсън срещу Джърмейн Уатимена и др.

Ето двойките за третия кръг:

Люк Литлър – Менсур Сулович

Деймън Хета – Роб Крос

Андрю Гилдинг – Люк Уудхаус

Уесли Плезир – Кшищоф Ратайски

Стивън Бънтинг – Джеймс Хъръл

Мартин Шиндлер – Райън Сърл

Джони Клейтън – Нийлс Зоневелд

Андреас Харисон – Рикардо Пиетречко

Люк Хъмфрис – Габриел Клеменс

Нейтън Аспинал – Кевин Дутс

Рики Еванс – Чарли Манби

Джан ван Веен – Мадарс Разма

Арно Мерк – Майкъл ван Гервен

Гари Андерсън – Джърмейн Уатимена

Джъстин Худ – Райън Мейкъл

Калън Ридз - Джош Рок