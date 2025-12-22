Вторият кръг на Световното по дартс стартира с големи изненади

Вторият кръг на Световното първенство по дартс на PDC започна с много изненади. В събота и неделя се изиграха общо 15 мача, като станахме свидетели на отпадането на някои доста сериозни фаворити в турнира.
Изненадите започнаха още в събота следобед, като първо Джеймс Хъръл изхвърли от турнира Дирк ван Дайвенбоде след успех с 3:2, а след това Рикардо Пиетречко отсрани 21-вия поставен Дейв Чизнал след драматична победа с 3:2.
Вечерта обаче стана още по-горещо, като от турнира изхвърча и световният шампион за 2023 година Майкъл Смит. Той бе елиминиран от Нилс Зоневелд след успех с 3:1. След това с турнира се сбогува и световният №8 Крис Доуби, който претъртя поражение с 1:3 от Андрю Гилдинг.
В неделя изненадите продължиха с пълна сила. Кшищоф Ратайски елиминира Райън Джойс с 3:1, а Менсур Сульович записа същия резултат срещу Джо Кълън.
Още по-голям шок бе отпадането и на световния шампион от 2021 година Гъруин Прайс, който бе отстранен от нидерландеца Уесли Плейзир с категоричното 3:0.
Все пак имаше и някои очаквани победи на фаворитите. Настоящият световен шампион Люк Литлър продължава напред с победа с 3:0 над Дейвид Дейвис. Световният №4 Стивън Бънтинг победи Нитин Кумар също с 3:0, Роб Крос се справи с Йън Уайт с 3:1, а Мартин Шиндлер покоси Кийн Бари с 3:0.
Мачовете от втория кръг продължават в понеделник и вторник, преди тридневната Коледна почивка.
Резултати от втория кръг до момента:
Събота, 20 декември 2025 г.
Следобедна сесия:
Райън Сърл (20) - Брендън Долан с 3:0
Андреас Харисон - Мотому Сакай с 3:0
Джеймс Хъръл - Дирк ван Дуйвенбоде (29) с 3:2
Рикардо Пиетречко - Дейв Чиснал (21) с 3:2
Вечерна сесия:
Нилс Зоневелд - Майкъл Смит (28) с 3:1
Андрю Гилдинг - Крис Доуби (8) с 3:1
Стивън Бънтинг (4) - Нитин Кумар с 3:0
Неделя, 21 декември 2025 г.
Следобедна сесия:
Кшищоф Ратайски - Райън Джойс (24) с 3:1
Менсур Сульович - Джо Кълън (32) с 3:1
Люк Уудхаус (25) - Макс Хоп с 3:0
Роб Крос (17) - Йън Уайт с 3:1
Вечерна сесия:
Мартин Шиндлер (13) - Кийн Бари с 3:0
Уесли Плейзир - Гъруин Прайс (9) 3:0
Люк Литлър (1) - Дейвид Дейвис 3:0
Деймън Хета (16) - Стефан Белмонт 3:2
Снимки: Gettyimages