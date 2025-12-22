Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Вторият кръг на Световното по дартс стартира с големи изненади

Вторият кръг на Световното по дартс стартира с големи изненади

  • 22 дек 2025 | 01:27
  • 495
  • 0
Вторият кръг на Световното по дартс стартира с големи изненади

Вторият кръг на Световното първенство по дартс на PDC започна с много изненади. В събота и неделя се изиграха общо 15 мача, като станахме свидетели на отпадането на някои доста сериозни фаворити в турнира.

Изненадите започнаха още в събота следобед, като първо Джеймс Хъръл изхвърли от турнира Дирк ван Дайвенбоде след успех с 3:2, а след това Рикардо Пиетречко отсрани 21-вия поставен Дейв Чизнал след драматична победа с 3:2.

Вечерта обаче стана още по-горещо, като от турнира изхвърча и световният шампион за 2023 година Майкъл Смит. Той бе елиминиран от Нилс Зоневелд след успех с 3:1. След това с турнира се сбогува и световният №8 Крис Доуби, който претъртя поражение с 1:3 от Андрю Гилдинг.

В неделя изненадите продължиха с пълна сила. Кшищоф Ратайски елиминира Райън Джойс с 3:1, а Менсур Сульович записа същия резултат срещу Джо Кълън.

Още по-голям шок бе отпадането и на световния шампион от 2021 година Гъруин Прайс, който бе отстранен от нидерландеца Уесли Плейзир с категоричното 3:0.

Все пак имаше и някои очаквани победи на фаворитите. Настоящият световен шампион Люк Литлър продължава напред с победа с 3:0 над Дейвид Дейвис. Световният №4 Стивън Бънтинг победи Нитин Кумар също с 3:0, Роб Крос се справи с Йън Уайт с 3:1, а Мартин Шиндлер покоси Кийн Бари с 3:0.

Мачовете от втория кръг продължават в понеделник и вторник, преди тридневната Коледна почивка.

Резултати от втория кръг до момента:

Събота, 20 декември 2025 г.

Следобедна сесия:

Райън Сърл (20) - Брендън Долан с 3:0

Андреас Харисон - Мотому Сакай с 3:0

Джеймс Хъръл - Дирк ван Дуйвенбоде (29) с 3:2

Рикардо Пиетречко - Дейв Чиснал (21) с 3:2

Вечерна сесия:

Нилс Зоневелд - Майкъл Смит (28) с 3:1

Андрю Гилдинг - Крис Доуби (8) с 3:1

Стивън Бънтинг (4) - Нитин Кумар с 3:0

Неделя, 21 декември 2025 г.

Следобедна сесия:

Кшищоф Ратайски - Райън Джойс (24) с 3:1

Менсур Сульович - Джо Кълън (32) с 3:1

Люк Уудхаус (25) - Макс Хоп с 3:0

Роб Крос (17) - Йън Уайт с 3:1

Вечерна сесия:

Мартин Шиндлер (13) - Кийн Бари с 3:0

Уесли Плейзир - Гъруин Прайс (9) 3:0

Люк Литлър (1) - Дейвид Дейвис 3:0

Деймън Хета (16) - Стефан Белмонт 3:2

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Други спортове

Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

  • 21 дек 2025 | 15:54
  • 674
  • 2
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 21863
  • 43
Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

  • 21 дек 2025 | 12:20
  • 3409
  • 0
"Кралицата на шаха" по Netflix разказва историята на великата Юдит Полгар

"Кралицата на шаха" по Netflix разказва историята на великата Юдит Полгар

  • 20 дек 2025 | 18:20
  • 1091
  • 0
Завърши първият кръг на Световното по дартс

Завърши първият кръг на Световното по дартс

  • 20 дек 2025 | 13:13
  • 4064
  • 3
Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали в последния си турнир за 2025 г.

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха бронзови медали в последния си турнир за 2025 г.

  • 20 дек 2025 | 11:23
  • 2418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 27604
  • 779
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 24178
  • 83
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 15422
  • 13
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 3439
  • 1
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 21863
  • 43
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 14415
  • 20