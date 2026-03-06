Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Александър Шаламанов” стартира в 18:00 часа.

Настроението и в двата отбора е приповдигнато, тъй като успяха да постигнат победи миналия кръг. Освен всичко друго това беше първи успех и за двата тима през новата година и сега определено ще искат да запазят тази форма.

Домакините се намират на осмото място в класирането с актив от 31 точки. “Белите” започнаха доста зле пролетния полусезон и нанизаха четири загуби в първите четири кръга, като успяха да вкарат само един гол в тези мачове. Преди няколко дни обаче столичани успяха да надигнат глава, стигнаха до категоричен успех над Берое с 3:0 и прекъснаха негативната си серия.

Ратко Достанич определи групата на Славия за битката със Спартак (Варна)

Славия се нуждае от днешните три точки, ако иска да се откъсне в топ 8. Както стана ясно, към момента столичани са осми, но са само на една точка пред деветия и на две пред десетия. Евентуална загуба или равенство днес ще вдигне шансовете им да бъдат изместени от това място.

Спартак от своя страна е 12-ти с 23 точки. “Соколите” започнаха с три равенство новия полусезон, а след това допуснаха загуба от Арда с 0:1. Миналия кръг обаче те успяха да извоюват изключително ценен успех над Монтана (1:0) и се откъснаха от последните позиции.

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Все пак варненци все още водят битка за оцеляване и победата днес също им е важна, ако не искат да се смъкнат в класирането. Притеснителната тенденция от началото на годината е, че Спартак неизменно получава червен картон. “Соколите” имат четири червени картона в последните си пет мача. Въпреки че варненци свикнаха да играят с по 10 души на терена, това определено им се отразява на представянето и те загубиха доста точки заради това.

Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

Спартак традиционно играе трудно срещу днешния си опонент. По-рано през сезона двата тима вече премериха сили един срещу друг. Тогава във Варна срещата завърши 1:1. Последният мач в София пък завърши 3:1 в полза на Славия.