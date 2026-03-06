Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Селта ще посрещне Реал Мадрид в мач от 27-ия кръг на испанската Ла Лига на 6 март 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Абанка Балайдос". Мачът е важен и за двата тима, които, макар и с различни амбиции, преследват своите цели през сезона.

Срещата е изключително важна за гостите от Мадрид. Те определено се намират в криза, след като загубиха последните си два мача в Ла Лига и отново изостават в битката за титлата. Нова грешна стъпка може да има сериозни последици за амбициите им за титлата. "Белият балет" заема второто място в класирането с 60 точки, като "белите" имат 54 отбелязани и 22 допуснати гола. Мадридчани се стремят да намалят разликата с лидера в класирането Барселона и единствено победата ги устройва.

Селта се намира на 6-то място в Ла Лига с 40 точки от 26 изиграни мача, като тимът е отбелязал 36 гола и е допуснал 28. Галисийците се борят за място в Европа, като дори запазват шанс и за участие в Шампионската лига, така че и за тях мачът е от огромно значение.

Селта е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Галисийците победиха Жирона като гост с 2:1 (на 01.03.2026), надделяха над ПАОК с 1:0 (на 26.02.2026) в Лига Европа, разгромиха Майорка с 2:0 (на 22.02.2026), спечелиха и гостуването си на ПАОК с 2:1 (на 19.02.2026) и завършиха наравно 2:2 с Еспаньол (на 14.02.2026).

Реал Мадрид показва колебливи резултати с две победи и две загуби в последните си пет мача. "Белите" загубиха от Хетафе с 0:1 (на 02.03.2026), победиха Бенфика с 2:1 (на 25.02.2026) в Шампионската лига, отстъпиха на Осасуна с 1:2 (на 21.02.2026), спечелиха гостуването си на Бенфика с 1:0 (на 17.02.2026) и разгромиха Реал Сосиедад с 4:1 (на 14.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Селта има две победи, а Реал Мадрид три. Най-скорошната среща между тях завърши с изненадваща победа за Селта с 2:0 като гост на 7 декември 2025 г. в мач от Ла Лига. Преди това Реал Мадрид спечели с 3:2 на 4 май 2025 г., а в мач от Купата на краля на 16 януари 2025 г. "белите" се наложиха с 5:2. На 19 октомври 2024 г. Реал Мадрид победи с 2:1 при гостуването си на Селта, а на 10 март 2024 г. мадридчани разгромиха галисийците с 4:0. Историята показва, че срещите между двата отбора често са резултатни и непредсказуеми.

Домакините ще бъдат без наказания голмайстор Борха Иглесиас и контузените Пабло Дуран и Уго Сотело. Всички останали играчи са на разположение на треньора Клаудио Хиралдес.

Реал Мадрид пристига в Галисия в състояние на пълна кадрова тревога. Треньорът Алваро Арбелоа е изправен пред сериозен ребус, след като лазаретът и списъкът с наказани на „Сантяго Бернабеу“ набъбнаха до рекордни стойности. „Белият балет“ ще трябва да оцелява без общо 10 от своите основни фигури. Най-тежкият удар е в нападение, където Килиан Мбапе и Джуд Белингам остават извън строя. Към тях се присъедини и Родриго, чиято тежка травма на връзките го вади от терените за дълго.

В защита ситуацията е не по-малко драматична. Едер Милитао и Давид Алаба продължават своето възстановяване, а наказанията на Дийн Хаусен и Алваро Карерас оставят Арбелоа с почти никакви опции в ариергарда. Единствената добра новина е завръщането на младия Раул Асенсио, който ще трябва да партнира на Антонио Рюдигер в центъра на отбраната.