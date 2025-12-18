Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Световното по дартс подължава без големи изненади

Световното по дартс подължава без големи изненади

  • 18 дек 2025 | 02:41
  • 333
  • 0
Световното по дартс подължава без големи изненади

Световното първенство по дартс на PDC е в разгара си и продължават да се играят мачовете от първия кръг. За момента няма твърде големи изненади в турнира и повечето от сериозните фаворити продължават напред в турнира.

В понеделник двукратният световен шампион Питър Райт си уреди място във втория кръг, побеждавайки Ноа-Лин ван Льовен с категоричното 3:0 сета.

Джони Клейтън също се класира за следващата фаза след 3:1 над Адам Липскомб. Същият резултат постигна и Брендън Долан срещу Травис Дъдени, докато Дирк ван Дайвенбоде трябваше повече да се изпоти, за да сломи съпротивата на Анди Бетенс с 3:2 сета.

Във вторник на на сцената в "Александра Палас" излезе и шампионът от 2021 година Гъруин Прайс. Уелсецът бе убедителен срещу Адам Гавлас и спечели с 3:0. В

Победи в този ден записаха и други сериозни имена. Крис Доуби отстрани Сяочен Зонг с 3:1, Дани Ноперт се справи с Юриен ван дер Велде с 3:1, а Рикардо Пиетречко елиминира Хосе де Соуса също с 3:1.

В сряда се изиграха още четири мача, като Реймънд ван Барневелд отпадна рано след загуба с 0:3 от Стефан Белмонт, Адам Севда се справи с 3:1 с Мат Кембъл, Джеймс Уейд елиминира Рюсей Аземото с 3:1, а Мартин Шиндлер надви Стивън Бъртън също с 3:1.

Понеделник, 15 декември 2025

Брендън Долан – Тавис Дъдени 3-1

Чарли Манби – Камерън Мензийс 3-2

Менсур Сульович – Дейвид Камерън 3-1

Питър Райт – Ноа-Лин ван Льовен 3-0

Макс Хоп – Мартин Лукеман 3-1

Дирк ван Дайвенбоде – Анди Бетенс 3-2

Джони Клейтън – Адам Липскомб 3-1

Конър Скът – Саймън Уитлок 3-2

Вторник, 16 декември 2025

Алън Саутър – Теему Харджу 3-2

Джъстин Худ – Ник Кени 3-0

Скот Уилямс – Паоло Небрида 3-0

Крис Доуби – Сяочен Зонг 3-1

Рикардо Пиетречко – Хосе де Соуса 3-1

Дани Ноперт – Юриен ван дер Велде 3-1

Гъруин Прайс – Адам Гавлас 3-0

Джо Комито – Нико Шпрингер 3-1

Сряда, 17 декември 2025

Адам Севада – Мат Кембъл 3-1

Стефан Белмонт - Реймънд ван Барневелд 3-0

Джеймс Уейд – Рюсей Аземото 3-0

Мартин Шиндлер – Стивън Бъртън 3-1

Снимки: Gettyimages

