Световното по дартс подължава без големи изненади

Световното първенство по дартс на PDC е в разгара си и продължават да се играят мачовете от първия кръг. За момента няма твърде големи изненади в турнира и повечето от сериозните фаворити продължават напред в турнира.
В понеделник двукратният световен шампион Питър Райт си уреди място във втория кръг, побеждавайки Ноа-Лин ван Льовен с категоричното 3:0 сета.
Джони Клейтън също се класира за следващата фаза след 3:1 над Адам Липскомб. Същият резултат постигна и Брендън Долан срещу Травис Дъдени, докато Дирк ван Дайвенбоде трябваше повече да се изпоти, за да сломи съпротивата на Анди Бетенс с 3:2 сета.
Във вторник на на сцената в "Александра Палас" излезе и шампионът от 2021 година Гъруин Прайс. Уелсецът бе убедителен срещу Адам Гавлас и спечели с 3:0. В
Победи в този ден записаха и други сериозни имена. Крис Доуби отстрани Сяочен Зонг с 3:1, Дани Ноперт се справи с Юриен ван дер Велде с 3:1, а Рикардо Пиетречко елиминира Хосе де Соуса също с 3:1.
В сряда се изиграха още четири мача, като Реймънд ван Барневелд отпадна рано след загуба с 0:3 от Стефан Белмонт, Адам Севда се справи с 3:1 с Мат Кембъл, Джеймс Уейд елиминира Рюсей Аземото с 3:1, а Мартин Шиндлер надви Стивън Бъртън също с 3:1.
Понеделник, 15 декември 2025
Брендън Долан – Тавис Дъдени 3-1
Чарли Манби – Камерън Мензийс 3-2
Менсур Сульович – Дейвид Камерън 3-1
Питър Райт – Ноа-Лин ван Льовен 3-0
Макс Хоп – Мартин Лукеман 3-1
Дирк ван Дайвенбоде – Анди Бетенс 3-2
Джони Клейтън – Адам Липскомб 3-1
Конър Скът – Саймън Уитлок 3-2
Вторник, 16 декември 2025
Алън Саутър – Теему Харджу 3-2
Джъстин Худ – Ник Кени 3-0
Скот Уилямс – Паоло Небрида 3-0
Крис Доуби – Сяочен Зонг 3-1
Рикардо Пиетречко – Хосе де Соуса 3-1
Дани Ноперт – Юриен ван дер Велде 3-1
Гъруин Прайс – Адам Гавлас 3-0
Джо Комито – Нико Шпрингер 3-1
Сряда, 17 декември 2025
Адам Севада – Мат Кембъл 3-1
Стефан Белмонт - Реймънд ван Барневелд 3-0
Джеймс Уейд – Рюсей Аземото 3-0
Мартин Шиндлер – Стивън Бъртън 3-1
Снимки: Gettyimages