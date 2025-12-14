Световното първенство по дартс е в разгара си, победи за фаворитите

Световното първенство по дартс е в разгара си. Турнирът започна още в четвъртък и вече се изиграха доста мачове от първия кръг. За момента фаворитите се справят отлично и няма големи изненади.

Защитаващият титлата си Люк Литлър започна участието си в "Александра Палас" в Лондон с убедителен успех с 3:0 над Дариус Лабанаускас от Литва. Шампионът от 2023 година Майкъл Смит пък надделя със същия резултат срещу Лиза Аштън.

Job done on night one🎯🫡 pic.twitter.com/aCSZNQVEi6 — Luke Littler (@LukeTheNuke180) December 12, 2025

В петък Роб Крос също не срещна особена съпротива от норвежеца Кор Декер и го надви също с 3:0 сета. Йън Уайт се справи с Мървин Кинг с 3:2, а Райън Сърл бе доста по-категоричен с 3:0 над Крис Ландман. Деймън Хета и Джан ван Веен също продължават напред в турнира след победи с по 3:1, съответно над Стивън Ленън и Кристо Рейес.

Първата мини изненада поднесе шведът Андреас Харисон, който надви Рос Смит с 3:2.

В събота място във втория кръг си осигури и двукратният световен шампион Гари Андерсън, който надделя трудно над Адам Хънт с 3:2 сета.

Anderson survives a scare 😮‍💨 pic.twitter.com/v07MCZpSH9 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

71-годишният Пол Лим записа името си в историята на Световното, ставайки най-възрастният играч, записал победа на финалите в "Александра Палас" след 3:1 над Джефри де Грааф.

Друг от фаворитите, в лицето на Люк Хъмфрис, също продължава напред с успех с 3:1 над Тед Евътс.

Резултати от мачовете до момента:

Четвъртък, 11 декември 2025 г.

Арно Мерк (Гер) - Ким Хойбрехтс (Бел) 3-1

Майкъл Смит (Анг) - Лиза Аштън (Анг) 3-0

Люк Литлър (Анг) - Дариус Лабанаускас (Лит) 3-0

Мадарс Разма (Лат) - Джамай ван ден Херик (Нид) 3-1

Петък, 12 декември 2025 г.

Нилс Зоневелд (Нид) - Хаупай Пуха (НЗ) 3-0

Иън Уайт (Анг) - Мървин Кинг (Анг) 3-2

Райън Сиърл (Анг) - Крис Ландман (Нид) 3-0

Роб Крос (Анг) - Кор Декер (Нор) 3-0

Андреас Харисон (Шве) - Рос Смит (Анг) 3-2

Рики Еванс (Анг) - Ман Лок Леунг (Хонконг) 3-0

Джан ван Веен (Нид) - Кристо Рейес (Исп) 3-1

Деймън Хета (Авл) - Стив Ленън (Ирл) 3-1

Събота, 13 декември 2025 г.

Дейвид Дейвис (Уелс) - Марио Ванденбогаерде (Бел) 3-0

Андрю Гилдинг (Анг) - Кам Крабтри (Анг) 3-1

Люк Уудхаус (Анг) - Борис Кръчмар (Хър) 3-1

Гари Андерсън (Шот) - Адам Хънт (Анг) 3-2

Пол Лим (Син) - Джефри де Грааф (Шве) 3-1

Весел Нейман (Нид) - Карел Седлачек (Чех) 3-0

Люк Хъмфрис (Анг) - Тед Евътс (Анг) 3-1

Гариел Клеменс (Гер) - Алекс Спелман (САЩ) 3-0