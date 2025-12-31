И Майкъл ван Гервен приключи със Световното по дартс

Днес се изиграха втората порция мачове от 1/8-финалите на Световното първенство по дартс на PDC. Отново станахме свидетели и на някои изненадващи резултати, като най-голямата сензация бе отпадането на трикратния шампион Майкъл ван Гервен, който бе отстранен от друг голям шампион в "Александра Палас" - Гари Андерсън. "Летящият шотландец" изигра един от най-силните си мачове от началото на турнира и победи "Майти Майк" с 4:1 сета, като така си уреди среща с Джъстин Худ на 1/4-финалите.
Именно Худ пък поднесе другата изненада за деня. Той записа убедителен успех с 4:0 сета над 11-ия в света Джош Рок и достига до четвъртфиналите на Световното още в дебюта си в "Александра Палас".
Останалите срещи се развиха по-скоро според очакванията. Световният №2 Люк Хъмфрис се справи с Кевин Дутс с 4:1 сета.
Друг от фаворитите в лицето на Джан ван Веен записа същия резултат 4:1 в срещата си с Чарли Манби.
Световният №5 Джони Клейтън също не допусна изненада и елиминира шведа Андреас Харисон след успех с 4:2 сета.
В ранния мач за деня пък Кшищоф Ратайски се справи с Люк Удхаус с 4:2 и за втори път в кариерата си ще играе на 1/4-финалите на Световното, където обаче го очаква среща с шампиона Люк Литлър.
Всички резултати от 1/8-финалите на Световното първенство:
29 декември 2025 г. (понеделник)
Райън Сърл – Джеймс Хъръл 4–0
Люк Литлър – Роб Крос 4–2
30 декември 2025 г. (вторник)
Кшищоф Ратайски – Люк Уудхаус 4–2
Джони Клейтън – Андреас Харисон 4–2
Джъстин Худ – Джош Рок 4–0
Джан ван Веен – Чарли Манби 4–1
Гари Андерсън – Майкъл ван Гервен 4–1
Люк Хъмфрис – Кевин Дутс 4–1
Четвъртфиналите на Световното ще се изиграят на 1 януари 2026 г. в две сесии. Ето и двойките:
Следобедна сесия (от 14:30 ч. българско време)
Райън Сърл – Джони Клейтън
Гари Андерсън – Джъстин Худ
Вечерна сесия (от 21:00 ч. българско време)
Люк Литлър – Кшищоф Ратайски
Люк Хъмфрис – Джан ван Веен
Снимки: Gettyimages