  3. Бивш възпитаник на Братойчев за него: Никога не е късно да станеш за резил

Бивш възпитаник на Братойчев за него: Никога не е късно да станеш за резил

  • 5 март 2026 | 18:13
Щангистът Румян Пеловски публикува отворено писмо до бившия му треньор Пламен Братойчев, който блокира работата на Федерацията по вдигане на тежести с жалбата си по избирането на Асен Златев за президент. Пеловски отправи няколко въпроса към бившия треньор на националния отбор.

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев
Пълният текст на писмото:

До г-н Пламен Братойчев,

Аз няма да се крия зад измислени страници, за да публикувам това. Заставам с името си и имам да задам няколко въпроса – основно към Вас. Причината е, че в целия този сценарий Стефан Ботев изглежда като безгласна буква, затова въпросите ми са отправени именно към Вас.

Първият ми въпрос е: защо спряхте Марин Милашки да стане президент на Българската федерация по вдигане на тежести? Той имаше пълната подкрепа на клубовете, както и на най-титулувания ни състезател в момента – Карлос Насар, който открито застана зад него, защото вярваше, че с Милашки федерацията може да има бъдеще.

Вместо това се стигна до телефонен разговор между Вас и Милашки, след който – само часове преди събранието – той оттегли кандидатурата си. Тогава Вие решихте, че начело трябва да застане Стефан Ботев, въпреки че вече е бил свързан с фалита на друга федерация – тази по силов трибой.

Ще Ви кажа и моята теза. В лицето на Милашки Вие виждахте човек, който няма да позволи да се посяга на парите и бъдещето на състезателите. Но имаше и още нещо – подкрепата на Карлос Насар. Същият този Насар, когото Вие се опитахте да привлечете под своето крило, омаловажавайки труда и годините на неговия истински откривател и създател – покойния Илиян Илиев. За щастие много хора се радват, че Карлос никога не забрави кой му е показал правилния път и кой е бил до него, за да стане това, което е днес.

Тогава къде беше Божидар Андреев? Предполагам вече е изчерпан за Вас? Така както правите с много други – използвате ги, докато са Ви удобни, и после ги изхвърляте като мокър парцал.

А какво ще кажете за положителната допинг проба на Андреев? Най-нагло го накарахте да говори пълни глупости – че е искал да създаде семейство. Истината е, че пробата му е взета на 15 октомври, а детето му се ражда на 16 октомври. Той е хванат с препарат, който се изчиства от организма за около две седмици. Кога точно е решил да „създава семейство“ – докато съпругата му ражда ли?

Обикновените хора не знаят тези детайли, защото не са запознати. А Вие отново намерихте начин да излезете чист от ситуацията. Междувременно това момче даде здравето си за спорта и за Вас.

И накрая – така наречените лагери. Събират се пари от клубовете за настаняване в най-скъпите хотели в Сливен, а в същото време състезателите спят във вилата Ви.

Дойде и моят ред да Ви кажа нещо, което Вие сам ми казахте: никога не е късно човек да стане за резил.

Поздрави,

Румян Пеловски

