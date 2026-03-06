Таекуондист стана Спортист на годината в Перник

Таекундистът Димитър Величков от клуб Тайгър тийм стана спортист за 2025 година в Перник. Той беше класиран на челното място, след като е получил най-много гласове в анкетата, в която са гласували журналисти и представители на спортните клубове в града.

През 2025 година той печели първо и второ място в различни дисциплини на Европейското първенство в град Талин, Естония. Първи е на Държавно първенство в Панагюрище, носител е на множество златни медали от престижни международни турнири на федерацията. Величков благодари за признанието и допълни, че се чувства много притеснен, но и доволен.

„За мен това означава много, но не бива да се пренебрегва и цялата помощ от треньора ми Кристиян Игнатов, както и от съотборниците ми и не на последно място от семейството ми, чиято подкрепа ми даваше сили в трудните моменти“, каза още Величков.

На второ място в класацията се нареди състезателят по сумо от клуб Миньор – Калоян Иванов. Трета е сумистката Габриела Спасова от клуб Кракра Пернишки. Състезателката по таекуон-до от клуб Василена – Тина Хаджиева стана четвърта, а на пета позиция се нарежда Мартин Петров от карате шотокан клуб НСА Файтърс – клон Перник. Приза за шестото място взе Стивън Йорданов от същия карате клуб. Следва волейболистът от Металург – Илиян Миланов, който е седми, а осми е баскетболистът от клуб Миньор 2015 – Иво Валентинов. Девета е състезателката по таекуон-до Светослава Евстатиева, а на десета позиция е Патрик Генов – смесени бойни спортове.

Отличията за Треньор на годината за 2025 годината бяха две. Статуетките получиха наставниците Мирослав Илиев от волейболен клуб Металург и Юлиян Николов от НСА Файтърс – клон Перник.

Призът за Отбор на годината за 2025 година също беше поделен между клуба по тенис на маса Металик и таекуон-до клуб Тайгър тийм.

Връчено беше и специалното отличие „Изгряваща звезда“ на Дамяна Стоилова от клуба по тенис на маса Миньор.

Организаторите на годишната класация връчиха в знак на признание и като поощрение още награди в трите категории за „Спортист на годината за 2025 г.“ – на състезатели до 14 г., до 16 г. и до 18 г.

При най-малките третото място си поделиха самбистката Александра Здравкова и борецът Борил Стойнев. Втори е Венцислав Велинов – карате шотокан от НСА Файтърс – клон Перник, а на първо място е шампионката от клуба по тенис на маса Металик Калина Стефанова.

Третото място в класирането до 16 г. е за Александър Николов – карате шотокан от НСА Файтърс – клон Перник. Втората позиция е за Магдалена Величкова – сумо, клуб Миньор, а първа стана Нина Николова – тенис на маса, Металик.

При големите до 18 г. тройката се оформи така: на трето място е борецът Калоян Борисов, втори е Григор Иванов от клуба по сумо Кракра Пернишки, а първа е шампионката по сумо от клуб Миньор Весела Костова.

Церемонията се състоя в Общински комплекс „Дворец на културата“. Гости бяха областният управител Георги Недев и неговият заместник Симеон Гебов, заместник-кметовете в Община Перник – Адриан Скримов и инж. Сашо Илиев, секретарят на администрацията Иво Симеонов, както и ръководители на отдели и директори на институции в града.