Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Таекуондист стана Спортист на годината в Перник

Таекуондист стана Спортист на годината в Перник

  • 6 март 2026 | 01:56
  • 98
  • 0
Таекуондист стана Спортист на годината в Перник

Таекундистът Димитър Величков от клуб Тайгър тийм стана спортист за 2025 година в Перник. Той беше класиран на челното място, след като е получил най-много гласове в анкетата, в която са гласували журналисти и представители на спортните клубове в града.

През 2025 година той печели първо и второ място в различни дисциплини на Европейското първенство в град Талин, Естония. Първи е на Държавно първенство в Панагюрище, носител е на множество златни медали от престижни международни турнири на федерацията. Величков благодари за признанието и допълни, че се чувства много притеснен, но и доволен.

„За мен това означава много, но не бива да се пренебрегва и цялата помощ от треньора ми Кристиян Игнатов, както и от съотборниците ми и не на последно място от семейството ми, чиято подкрепа ми даваше сили в трудните моменти“, каза още Величков.

На второ място в класацията се нареди състезателят по сумо от клуб Миньор – Калоян Иванов. Трета е сумистката Габриела Спасова от клуб Кракра Пернишки. Състезателката по таекуон-до от клуб Василена – Тина Хаджиева стана четвърта, а на пета позиция се нарежда Мартин Петров от карате шотокан клуб НСА Файтърс – клон Перник. Приза за шестото място взе Стивън Йорданов от същия карате клуб. Следва волейболистът от Металург – Илиян Миланов, който е седми, а осми е баскетболистът от клуб Миньор 2015 – Иво Валентинов. Девета е състезателката по таекуон-до Светослава Евстатиева, а на десета позиция е Патрик Генов – смесени бойни спортове.

Отличията за Треньор на годината за 2025 годината бяха две. Статуетките получиха наставниците Мирослав Илиев от волейболен клуб Металург и Юлиян Николов от НСА Файтърс – клон Перник.

Призът за Отбор на годината за 2025 година също беше поделен между клуба по тенис на маса Металик и таекуон-до клуб Тайгър тийм.

Връчено беше и специалното отличие „Изгряваща звезда“ на Дамяна Стоилова от клуба по тенис на маса Миньор.

Организаторите на годишната класация връчиха в знак на признание и като поощрение още награди в трите категории за „Спортист на годината за 2025 г.“ – на състезатели до 14 г., до 16 г. и до 18 г.

При най-малките третото място си поделиха самбистката Александра Здравкова и борецът Борил Стойнев. Втори е Венцислав Велинов – карате шотокан от НСА Файтърс – клон Перник, а на първо място е шампионката от клуба по тенис на маса Металик Калина Стефанова.

Третото място в класирането до 16 г. е за Александър Николов – карате шотокан от НСА Файтърс – клон Перник. Втората позиция е за Магдалена Величкова – сумо, клуб Миньор, а първа стана Нина Николова – тенис на маса, Металик.

При големите до 18 г. тройката се оформи така: на трето място е борецът Калоян Борисов, втори е Григор Иванов от клуба по сумо Кракра Пернишки, а първа е шампионката по сумо от клуб Миньор Весела Костова.

Церемонията се състоя в Общински комплекс „Дворец на културата“. Гости бяха областният управител Георги Недев и неговият заместник Симеон Гебов, заместник-кметовете в Община Перник – Адриан Скримов и инж. Сашо Илиев, секретарят на администрацията Иво Симеонов, както и ръководители на отдели и директори на институции в града.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Стоеви допуснаха поражение в Бирмингам

Стоеви допуснаха поражение в Бирмингам

  • 5 март 2026 | 19:03
  • 1019
  • 0
Бивш възпитаник на Братойчев за него: Никога не е късно да станеш за резил

Бивш възпитаник на Братойчев за него: Никога не е късно да станеш за резил

  • 5 март 2026 | 18:13
  • 3413
  • 0
Кристияна Колева на протеста: 11 години само глупости и кражби!

Кристияна Колева на протеста: 11 години само глупости и кражби!

  • 5 март 2026 | 16:57
  • 1038
  • 0
Събитието, което направи бейзбола глобален спорт

Събитието, което направи бейзбола глобален спорт

  • 5 март 2026 | 15:56
  • 517
  • 0
Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов с победи в квалификациите на турнир в Португалия

Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов с победи в квалификациите на турнир в Португалия

  • 5 март 2026 | 15:47
  • 430
  • 0
Министър Димитър Илиев се срещна с представители на спортните федерации

Министър Димитър Илиев се срещна с представители на спортните федерации

  • 5 март 2026 | 15:18
  • 648
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 166062
  • 873
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 14914
  • 12
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 13034
  • 83
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 23522
  • 8
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 51412
  • 126
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 42041
  • 57