  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 7890
  • 6

Контузията, която получи Пламена Миткова по време на Националния шампионат по лека атлетика в зала във “Фестивална” миналия уикенд, се оказа по-тежка от очакваното. Пловдивчанката е със скъсани връзки на левия глезен, разкри нейният треньор Ивайло Русенов пред Sportal.bg.

“За съжаление магнитният резонанс не показа добри резултати. Пламена ще трябва да носи ботуш три седмици, а възстановяването ще отнеме шест седмици. Няма да бързаме със завръщането към тренировките, искам да се възстанови напълно и да е здрава”, каза Русенов специално за Sportal.bg.

В събота Миткова спечели титлата на България в скока на дължина с постижение от 6.17 метра, като успя да направи само един успешен опит. При един от опитите тя се хвана на левия глезен и получи лекарска помощ. Тя обаче продължи да скача в състезанието.

