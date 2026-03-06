Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Контузията, която получи Пламена Миткова по време на Националния шампионат по лека атлетика в зала във “Фестивална” миналия уикенд, се оказа по-тежка от очакваното. Пловдивчанката е със скъсани връзки на левия глезен, разкри нейният треньор Ивайло Русенов пред Sportal.bg.

“За съжаление магнитният резонанс не показа добри резултати. Пламена ще трябва да носи ботуш три седмици, а възстановяването ще отнеме шест седмици. Няма да бързаме със завръщането към тренировките, искам да се възстанови напълно и да е здрава”, каза Русенов специално за Sportal.bg.

В събота Миткова спечели титлата на България в скока на дължина с постижение от 6.17 метра, като успя да направи само един успешен опит. При един от опитите тя се хвана на левия глезен и получи лекарска помощ. Тя обаче продължи да скача в състезанието.