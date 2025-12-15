Исторически успех за индиец на Световното по дартс, първо голямо име напусна турнира

Нитин Кумар записа името си в историята на Световното първенство по дартс. 40-годишният играч стана първият индиец, който записва победа на финалите в "Александра Палас". Той се наложи драматично с 3:2 над нидерландеца Ричард Веенстра и си уреди среща със световния №4 Стивън Бънтинг в следващия кръг на надпреварата.

Бънтинг обаче също доста се изпоти в първия кръг. "Куршума" трябваше да положи кански усилия, за да сломи съпротивата на Себастиан Бялецки с 3:2 сета.

KUMAR MAKES HISTORY 🙌



Nitin Kumar becomes the first ever player from India to win on the Alexandra Palace stage 🇮🇳



He defies FIVE ton-plus finishes from Richard Veenstra to win 3-2 and advance to Round Two!



Why we love the darts.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/9BUZNj2UaU — PDC Darts (@OfficialPDC) December 14, 2025

В неделния ден станахме свидетели и на първата голяма изненада. Димитри ван ден Берг се сбогува безславно с турнира. Той бе отстранен от Дарън Бевъридж, който го надви с категоричното 3:0 сета.

An incredible debut win for 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Darren Beveridge, who beats for UK Open and Matchplay Champ 🇧🇪 Dimitri Van den Bergh 3-0, dropping just 1 leg with a 91.62 average



He will take on 🇱🇻 Madars Razma in Round 2 pic.twitter.com/PbzyGzMJUS — Tom Nankivell (@dartingupdates) December 14, 2025

Джо Кълън нямаше подобни проблеми и вече е във втория кръг на надпреварата. Той наддела с 3:0 сета над Брадли Брукс.

Резултати от неделния ден на Световното първенство по дартс

Джони Тата - Ричи Едхаус 3-0

Дом Тейлър - Оскар Лукасяк 3-0 .

Нитин Кумар - Ричард Веенстра 3-2

Джо Кълън - Брадли Брукс 3-0

Уесли Плейсиър - Лукас Вениг 3-1

Дарън Бевъридж - Димитри ван ден Берг 3-0

Стивън Бънтинг - Себастиан Бялецки 3-2

Джеймс Хърел - Стоу Бънц 3:1