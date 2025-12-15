Исторически успех за индиец на Световното по дартс, първо голямо име напусна турнира

Нитин Кумар записа името си в историята на Световното първенство по дартс. 40-годишният играч стана първият индиец, който записва победа на финалите в "Александра Палас". Той се наложи драматично с 3:2 над нидерландеца Ричард Веенстра и си уреди среща със световния №4 Стивън Бънтинг в следващия кръг на надпреварата.
Бънтинг обаче също доста се изпоти в първия кръг. "Куршума" трябваше да положи кански усилия, за да сломи съпротивата на Себастиан Бялецки с 3:2 сета.
В неделния ден станахме свидетели и на първата голяма изненада. Димитри ван ден Берг се сбогува безславно с турнира. Той бе отстранен от Дарън Бевъридж, който го надви с категоричното 3:0 сета.
Джо Кълън нямаше подобни проблеми и вече е във втория кръг на надпреварата. Той наддела с 3:0 сета над Брадли Брукс.
Резултати от неделния ден на Световното първенство по дартс
Джони Тата - Ричи Едхаус 3-0
Дом Тейлър - Оскар Лукасяк 3-0 .
Нитин Кумар - Ричард Веенстра 3-2
Джо Кълън - Брадли Брукс 3-0
Уесли Плейсиър - Лукас Вениг 3-1
Дарън Бевъридж - Димитри ван ден Берг 3-0
Стивън Бънтинг - Себастиан Бялецки 3-2
Джеймс Хърел - Стоу Бънц 3:1