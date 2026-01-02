Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Джан ван Веен спря Люк Хъмфрис на 1/4-финалите на Световното по дартс, оформиха се любопитни 1/2-финали

  • 2 яну 2026 | 00:36
  • 477
  • 0
Джан ван Веен спря Люк Хъмфрис на 1/4-финалите на Световното по дартс, оформиха се любопитни 1/2-финали

Днес се изиграха 1/4-финалните сблъсъци от Световното първенство по дартс на PDC. Станахме свидетели на интересни сблъсъци, като изненадата бе поднесена от Джан ван Веен, който отстрани световния №2 Люк Хъмфрис с доста категоричното 5:1 в своя полза. 23-годишният нидерландец показа изключително стабилна игра и още от самото начало взе инициативата, като не я изпусна до самия край. Така той си уреди среща на 1/2-финала с ветерана Гари Андерсън.

"Летящият шотландец" пък като че ли изживява втора младост и се намира в невероятна форма от началото на турнира. Днес 55-годишният състезател подпечата билета си за 1/2-финалите, побеждавайки с 5:2 сета сензацията на турнира Джъстин Худ.

Другата изненада днес бе поднесена от Райън Сърл, който също прави страхотно представяне от началото на надпреварата в "Александра Палас" и достигна до първия си 1/2-финал на Световно първенство. "Хеви метъл" изигра поредния си страхотен мач и спря световния №5 Джони Клейтън, побеждавайки го с 5:2 сета.

За 1/2-финалите се класира и големият фаворит в турнира Люк Литлър. Световният №1 и настоящ световен шампион не показа никакви колебания и никаква милост в сблъсъка си с Кшищоф Ратайски. Той го помете с безапелационното 5:0 и направи нова крачка към защитата на титлата си от миналата година, като на 1/2-финала го очаква сблъсък именно с Райън Сърл.

Резултати от 1/4-финалите:

Райън Сърл - Джони Клейтън 5:2

Гари Андерсън - Джъстин Худ 5:2

Люк Литлър - Кшищоф Ратайски 5:0

Джан ван Веен - Люк Хъмфрис 5:1


Двойките на 1/2-финалите:

Люк Литлър - Райън Сърл

Джан ван Веен - Гари Андерсън

