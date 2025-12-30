Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Шампионът Люк Литлър достигна 1/4-финалите на Световното по дартс

Шампионът Люк Литлър достигна 1/4-финалите на Световното по дартс

  • 30 дек 2025 | 00:59
  • 474
  • 0
Шампионът Люк Литлър достигна 1/4-финалите на Световното по дартс

Световният шампион Люк Литлър продължава по план защитата на титлата си от миналата година. 18-годишният тийнейджър вече е на 1/4-финал в "Александра Палас", след като постигна трудна, но сладка победа с 4:2 сета над Роб Крос в сблъсъка помежду им от 1/8-финалите.

В днешния ден обаче първо се изиграха последните четири мача от третия кръг на турнира. В тях имаше някои изненади като отпадането на 15-ия в световната ранглиста Нейтън Аспинал, който загуби драматично от Кевин Дутс с 3:4. Като изненада може да се определи и успехът на 20-годишния Чарли Манби над Рики Евънс с 4:2 сета.

В другите два мача Джъстин Худ надви Райън Мийкъл с 4:1, а Джош Рок се разправи с Калън Ридз с 4:1.

Веднага след това във вечерната сесия започнаха и първите мачове от 1/8-финалите. Райън Сърл стана първият 1/4-финалист в турнира, побеждавайки убедително с 4:0 Джеймс Хъръл. Това е и първо достигане до тази фаза в "Александра Палас" за "Хеви метъл". В следващия кръг той чака победителя от двойката Джони Клейтън срещу Андреас Харисън.

Гвоздеят на вечерта обаче бе битката на титаните Люк Литлър и Роб Крос. Двамата изиграха запомнящ се и доста драматичен двубой. Литлър взе инициативата от самото начало и поведе с 3:1 сета, като изглеждаше, че ще запише лесен успех . "Волтидж" обаче положи кански усилия и бе близо до това да се върне в мача, като бе на едно хвърляне от изравняване на резултата и вкарване на срещата в решителен седми сет. Той обаче пропусна тази златна възможност и Литлър го наказа, затваряйки мача с 4:2 сета в своя полза. Така световният шампион е на 1/4-финал, където ще играе срещу Кшищоф Ратайски или Люк Уудхаус.

Снимки: Gettyimages

