Шампионът Люк Литлър достигна 1/4-финалите на Световното по дартс

Световният шампион Люк Литлър продължава по план защитата на титлата си от миналата година. 18-годишният тийнейджър вече е на 1/4-финал в "Александра Палас", след като постигна трудна, но сладка победа с 4:2 сета над Роб Крос в сблъсъка помежду им от 1/8-финалите.

В днешния ден обаче първо се изиграха последните четири мача от третия кръг на турнира. В тях имаше някои изненади като отпадането на 15-ия в световната ранглиста Нейтън Аспинал, който загуби драматично от Кевин Дутс с 3:4. Като изненада може да се определи и успехът на 20-годишния Чарли Манби над Рики Евънс с 4:2 сета.

ASPINALL IS OUT!!



🇳🇱 Kevin Doets wins SIX legs in a row to down 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nathan Aspinall 4-3 in an incredible match



— Tom Nankivell (@dartingupdates) December 29, 2025

В другите два мача Джъстин Худ надви Райън Мийкъл с 4:1, а Джош Рок се разправи с Калън Ридз с 4:1.

Веднага след това във вечерната сесия започнаха и първите мачове от 1/8-финалите. Райън Сърл стана първият 1/4-финалист в турнира, побеждавайки убедително с 4:0 Джеймс Хъръл. Това е и първо достигане до тази фаза в "Александра Палас" за "Хеви метъл". В следващия кръг той чака победителя от двойката Джони Клейтън срещу Андреас Харисън.

"I'm not bothered, really not bothered. You guys pay for tickets that pay for my prize money so thank you. Thank you for my money, thanks for booing me!"



— Chris Hammer (@ChrisHammer180) December 29, 2025

Гвоздеят на вечерта обаче бе битката на титаните Люк Литлър и Роб Крос. Двамата изиграха запомнящ се и доста драматичен двубой. Литлър взе инициативата от самото начало и поведе с 3:1 сета, като изглеждаше, че ще запише лесен успех . "Волтидж" обаче положи кански усилия и бе близо до това да се върне в мача, като бе на едно хвърляне от изравняване на резултата и вкарване на срещата в решителен седми сет. Той обаче пропусна тази златна възможност и Литлър го наказа, затваряйки мача с 4:2 сета в своя полза. Така световният шампион е на 1/4-финал, където ще играе срещу Кшищоф Ратайски или Люк Уудхаус.

Снимки: Gettyimages