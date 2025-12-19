Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

Днес се изиграха още осем мача от първия кръг на Световното първенство по дартс на PDC. Имаше и някои интересни резултати, макар фаворитите да продължават напред в турнира.
С най-голям интерес бе чакан двубоят на трикратния световен шампион Майкъл ван Гервен срещу японеца Мицушико Тацунами. Азиатецът създаде доста проблеми на "Майти Майк", като спечели първия сет и бе на косъм да вземе и втория. Ван Гервен обаче показа здрави нерви и се измъкна от трудната ситуация, за да направи обрат и да спечели с 3:1.
Една от изненадите поднесе кениецът Дейвид Мунюа, който елиминира 18-ия поставен Майк Де Декер след драматичен успех с 3:2 сета.
Иначе други изненади нямаше. Дейв Чизнал се разправи с Фалън Шерок с категоричното 3:0.
Джърмейн Уатимена имаше повече трудности, но и той се промъкна напред след 3:2 с Доминик Грюлих.
Калън Ридз се справи с Патрик Ковач с 3:0, а Райън Джойс елимиинра Оуен Бейтс със същия резултат.
Резултати от четвъртък (18.12):
Калън Ридз (Англия) – Патрик Ковач (Унгария) 3-0
Мотому Сакаи (Япония) – Тибо Трикол (Франция) 3-0
Райън Джойс (Англия) – Оуен Бейтс (Англия) 3-0
Дейвид Мунюа (Кения) – Майк де Декер (Белгия) 3-2
Джърмейн Уатимена (Нидерландия) – Доминик Грюлих (Германия) 3-2
Дейв Чизнал (Англия) – Фалън Шерок (Англия) 3-0
Майкъл ван Гервен (Нидерландия) – Мицушико Тацунами (Япония) 3-1
Кшищоф Ратайски (Полша) – Алексис Тойло (Филипини)
Снимки: Gettyimages