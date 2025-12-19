Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

Днес се изиграха още осем мача от първия кръг на Световното първенство по дартс на PDC. Имаше и някои интересни резултати, макар фаворитите да продължават напред в турнира.

С най-голям интерес бе чакан двубоят на трикратния световен шампион Майкъл ван Гервен срещу японеца Мицушико Тацунами. Азиатецът създаде доста проблеми на "Майти Майк", като спечели първия сет и бе на косъм да вземе и втория. Ван Гервен обаче показа здрави нерви и се измъкна от трудната ситуация, за да направи обрат и да спечели с 3:1.

Michael van Gerwen survives a scare from Mitsuhiko Tatsunami

Една от изненадите поднесе кениецът Дейвид Мунюа, който елиминира 18-ия поставен Майк Де Декер след драматичен успех с 3:2 сета.

MUNYUA MAKES HISTORY! 🇰🇪



INCREDIBLE!



David Munyua produces one of the biggest shocks in World Championship history to dump out Mike De Decker!



David Munyua produces one of the biggest shocks in World Championship history to dump out Mike De Decker! What a moment for Kenyan darts!

Иначе други изненади нямаше. Дейв Чизнал се разправи с Фалън Шерок с категоричното 3:0.

Джърмейн Уатимена имаше повече трудности, но и той се промъкна напред след 3:2 с Доминик Грюлих.

Peter Crouch... National Treasure



Peter Crouch... National Treasure. Ally Pally goes mad for the former England striker

Калън Ридз се справи с Патрик Ковач с 3:0, а Райън Джойс елимиинра Оуен Бейтс със същия резултат.

Резултати от четвъртък (18.12):

Калън Ридз (Англия) – Патрик Ковач (Унгария) 3-0

Мотому Сакаи (Япония) – Тибо Трикол (Франция) 3-0

Райън Джойс (Англия) – Оуен Бейтс (Англия) 3-0

Дейвид Мунюа (Кения) – Майк де Декер (Белгия) 3-2

Джърмейн Уатимена (Нидерландия) – Доминик Грюлих (Германия) 3-2

Дейв Чизнал (Англия) – Фалън Шерок (Англия) 3-0

Майкъл ван Гервен (Нидерландия) – Мицушико Тацунами (Япония) 3-1

Кшищоф Ратайски (Полша) – Алексис Тойло (Филипини)

