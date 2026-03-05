Популярни
Стоеви допуснаха поражение в Бирмингам

  • 5 март 2026 | 19:03
Стоеви допуснаха поражение в Бирмингам

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение във втория кръг на двойки жени на силния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 1000" - YONEX All England в Бирмингам (Англия) с награден фонд 1 450 000  долара.

Сестрите, които са десети в световната ранглиста, загубиха от японките Саяка Хирота и Аяко Сакурамото с 6:21, 17:21 за 45 минути.

Във втория гейм играта беше изключително равностойна и се движеше точка за точка, но след 17:17 японките направиха серия от четири поредни точки и затвориха мача.

