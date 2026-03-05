Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов с победи в квалификациите на турнир в Португалия

Цветомир Стоянов и Йордан Йорданов записаха по две победи в първия ден на квалификациите при мъжете в 61-вото издание на международния турнир по бадминтон в португалския град Калдас да Райна.

Стоянов спечели на старта срещу Томас Аштън (Канада) с 21:13, 21:13, след което надделя и над петия поставен Бруно Карвальо (Португалия) с 21:16, 21:23, 22:20 след 63 минути на корта.

Йорданов записа успехи над Шимао Диого (Португалия) с 21:9, 21:10 и над Малик Клоувс (Шотландия) с 24:22, 21:16.

Цветан Иванов загуби от Габриел Родригес (Португалия) с 18:21, 9:21.

В турнира участие ще вземат още Димитър Янакиев, Евгени Панев и Цветина Попиванова.