Министър Илиев за сътресенията в борбата и щангите: Искрено се надявам разумът да надделее

„Искрено се надявам разумът да надделее“, с тези думи коментира министър Димитър Илиев сътресенията във федерациите по борба и вдигане на тежести.

Служебният министър на спорта допълни, че подобни процеси се появяват вследствие на междуличностни различия или междухарактерни сблъсъци.

„В момента, в който хората узреят, че спортът стои над всяка една личност, тогава нещата ще потръгнат. Всеки трябва да дръпне назад, да отстъпи нещо, за да се получат нещата“, коментира Димитър Илиев.

Той добави, че вече има примери за федерации във времето назад, чиито спорове не са довели до нищо ползотворно. Министърът изрази надежда, че разумът ще надделее над различията. Проведени са срещи, а през предстоящата седмица има насрочени такива с представители на федерацията по борба.

„Чрез разговори ще се решат нещата. Войните не водят до добър изход в никакъв случай“, каза още Илиев.

Той коментира и темата за спортните бази в страната.

„Този въпрос е бил подценяван десетилетия в страната ни. Реалната картина в момента изобщо не е добра. Всички федерации изразиха притеснение, тъй като проведохме срещи с абсолютно всички в България. Като приоритет номер едно за следващите правителства трябва да бъде обновяването и реконструкцията на спортните бази. Някои от тях са наистина в тежко морално остаряло състояние и неподходящи за употреба“, добави министърът.

Димитър Илиев каза, че не подхожда на една европейска държава толкова много да занемарява най-социалната си функция и сектор, какъвто е спортът. Спортът трябва да бъде основен приоритет, добави служебният министър.

„Ние харчим милиарди за здравеопазване, за да лекуваме болните, вместо превантивно да се погрижим и да бъдат създадени максимално добри условия хората да бъдат здрави чрез спорта“, заяви Илиев.